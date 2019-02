Gobernadores de la costa Caribe estudian demanda contra EPM

Aguas abajo del río Cauca, en la región conocida como la Mojana sucreña, la tragedia ambiental por cuenta del cierre de compuertas de Hidroituango, en el departamento de Antioquia, tardará mucho tiempo en ser curada.



En los municipios bolivarenses de San Jacinto del Cauca, Achí, Pinillos y Montecristo el afluente permanece seco, situación que preocupa a las miles de familias que dependen de la pesca.



"Hoy el río Cauca mantiene los niveles bajos, y pese a unas breves lluvias se mantiene un nivel precario. Tuvimos que improvisar vías alternas con retroexcavadoras para el desplazamiento de las comunidades”, denunció el alcalde del municipio de Montecristo, Norberto Beltrán Bueno.

Para este miércoles, el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, convocó a sus homólogos de Sucre y Córdoba, así como a una veintena de alcaldes afectados, a una cumbre local en el municipio de Magangué, que entre otras acciones, estudiaría demandas a la empresa EPM por los daños ambientales en la región.



“Esto es una catástrofe ambiental y unos mil pescadores no tienen nada que hacer. Esta es una región que deriva la mayoría del sustento con la pesca pero es inexistente", agregó el mandatario de Montecristo.



Sumado a la tragedia causada por EPM al río Cauca, la región vive su temporada más seca del año.



“Igual situación viven los municipios de la Mojana sucreña y es por ello que en el encuentro que sostendremos en Magangué le solicitaremos a los Gobernadores una demanda contra EPM por la irresponsabilidad con la nación, el crimen ambiental y los daños a las comunidades", sumó Beltrán Bueno.



El coordinador departamental de Gestión del Riesgo de Desastres en Sucre, José Nicolás Vega Lastre, indicó que el caudal del río Cauca sigue siendo mínimo, pero que se está a la espera de que en el transcurso de esta semana se normalice, tras la apertura de compuertas del proyecto Hidroituango.



“Está ingresando agua, pero no sabemos qué volumen. Confiamos en que se reestablezca la situación del río Cauca. Aunque persisten las consecuencias de poca navegabilidad por el bajo cauce del afluente, problemas de escasez de agua potable en el sector agropecuario y el daño ecológico y ambiental en algunas ciénagas por la sequía”, dijo Vega Lastre.



El funcionario señaló que se hizo un diagnóstico desde la desembocadura del río Cauca hasta Caucasia, y que se han detectado 42 puntos críticos priorizándose 10 de ellos, para desarrollar los trabajos de contención, para afrontar la temporada de lluvias.

El gobernador de Sucre, Edgar Martínez, anunció que ante la tragedia ambiental provocada por la empresa Hidroituango, en la región de La Mojana, ésta será requerida para que responda por la destrucción de los ecosistemas sucreños.



“Ojalá Hidroituango, supere todas las vicisitudes y genere energía de manera exitosa para Colombia. Pero indudablemente que tiene que pagarnos el daño que nos han hecho”, indicó el mandatario sucreño.



Agregó que es incierto si el agua que libera Hidroituango, será suficiente para reestablecer lo sucedido ambientalmente.



"Las consecuencias son gravísimas. No solo lo que se ha vivido con el verano, sino con el invierno. Esa gente allá en La Mojana lleva 8 o 10 meses de estar en una situación terrible, a la expectativa. Primero, era porque iban a morir ahogados y ahora porque iban a morir de hambre”, puntualizó el gobernador de Sucre.



En la mayoría de municipios de la Mojana Sucreña se declaró la calamidad pública.



De otro lado, durante el consejo de seguridad departamental que se realiza cada martes en Antioquia, el gobernador Luis Pérez manifestó que está de acuerdo con la investigación que abrió la Procuraduría sobre Hidroituango y reiteró que el problema actual del proyecto hidroeléctrico no se basa solamente en una obra sin concluir o en un problema ambiental, sino en un drama humanitario, pues aunque no han muerto personas, hay muchas que están sufriendo tras perder sus viviendas, sus medios de sustento y el arraigo a su historia y sus tierras.



JOHN MONTAÑO y LUZ VICTORIA MARTÍNEZ

CARIBE

En Twitter: @PilotodeCometas