Habitantes de la zona de Rabón, en jurisdicción del municipio de Guaranda, en La Mojana manifestaron su preocupación, porque consideran que los trabajos que se ejecutan en la ruptura de cara de gato no serán efectivos para finales de febrero, como lo anunció la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, responsable de las obras de mitigación en esta región, entre los departamentos de Bolívar y Sucre.



Así lo han manifestado líderes, comerciantes, ganaderos, arroceros, cultivadores en general, quienes llegaron hasta el lugar de la emergencia en cara de gato y regresaron alarmados porque aseguran que las obras no avanzan.



Obras valen 2.5 billones de pesos

Uno de ellos en Darinel Regino, propietario de la finca ‘El Tamarindo’, ubicada en jurisdicción del corregimiento Nueva Esperanza.



“Desde el mes de septiembre estamos inundados en La Mojana y en este caso hago mención en especial a la zona de Rabón. Hicimos una inspección visual de las obras que se están adelantando y nos vamos muy decepcionados, asustados, porque los trabajos que están haciendo no garantizan que este año no nos inundemos”, dijo.



El presidente de la República, Iván Duque, prometió a inicios de octubre del 2021 que las obras para la solución de las inundaciones en la subregión de La Mojana, en cuatro departamentos, se harán en dos fases, una con obras de ejecuciones inmediatas y la segunda con la construcción del Dique Direccional con compuertas hidráulicas.



El mandatario aseguró que invertirán 2,5 billones de pesos para solucionar este problema histórico que cada temporada invernal deja miles de damnificados, pérdidas millonarias, y una región rica y considerada despensa, sumida hoy en la pobreza. Los recursos para intervenir La Mojana están respaldados en un documento Conpes de política pública como proyecto estratégico nacional. ​

En canoa, así deben recorrer algunas partes del país para vacunar a los colombianos. Foto: Cortesía Martín Acuña.

Piden personal que conozcan la hidráulica local

Regino explicó que sí están trabajando y que a las personas designadas para las obras se les ven el interés en la ejecución de las mismas y funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos hacen presencia permanente en el lugar y hacen lo posible por tapar la ruptura de cara de gato.



“La inspección que hemos hecho, las entrevistas con los campesinos de la zona, quienes conocen la dinámica del río cauca, nos dicen que dentro de muy poco va a crecer y las bolsas de contención que están colocando las vamos a ver en la región de La Sierpe”, afirmó.



Hicieron un nuevo llamado al gobierno central para que tome cartas urgentes. Solicitan que a cara de gato le presten mayor atención y que los trabajos sean desarrollados por personal calificado, que conozcan la hidráulica local.



“Envíen maquinarias en calidad y en cantidad necesaria para tapar la ruptura ocasionada por el río. No es que no quieran hacerlo, pero la gravedad y la magnitud del problema, es mayor a la capacidad de las personas que están trabajando”, expresó.



Así mismo, precisó que lo que se registra en la región es una carrera contra el tiempo y los habitantes de la zona ruegan para que el río Cauca baje.



En medio de la tragedia del año pasado, el Gobierno sostuvo que se deben hacer intervenciones rápidas en los 10 puntos críticos en cada uno de los municipios, pero también se requiere una solución estructural que se debe ejecutar en cuatro fases en un período de seis años.

El río creció y se llevó las bolsas de contención que habían colocado

... ya perdí 35 hectáreas de arroz que estaban listas para fumigación, también perdí los animales, entre aves de corral, cerdos y reses y no quiero que se repita la historia” FACEBOOK

Otro de los cultivadores habitante del corregimiento Nueva Esperanza pide la ayuda del gobierno nacional por el estado crítico en el que se encuentran al perderlo todo.



“No vemos resultado al trabajo que están haciendo, ya perdí 35 hectáreas de arroz que estaban listas para fumigación, también perdí los animales, entre aves de corral, cerdos y reses y no quiero que se repita la historia”, señaló.



Afirmó también, que no ven seguridad en los trabajos que se realizan, porque hace poco creció el río y se llevó las bolsas de contención que habían colocado.



Han manifestado los cultivadores de la subregión Mojana, que ahora no saben a qué dedicarse, porque ya no se puede sembrar la tierra y menos tener animales.



Aseguran las comunidades que la situación es la misma entre los agricultores de La Mojana y El San Jorge, porque algunos perdieron más y otros menos hectáreas cultivadas con arroz y pancoger.

Inundaciones en La Mojana Foto: archivo particular

Gestión del Riesgo promete que el 28 de febrero hay cierre definitivo

...seguimos manteniendo, según informaciones de contratistas e interventores, el cierre para finales del mes de febrero del año en curso FACEBOOK

El director nacional de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Eduardo José González, dijo después de una visita de inspección a las obras, que el 28 de febrero definitivamente taparán el boquete de cara de gato.



“Hemos avanzado enormemente en todos los frentes y en los pilotes que van en la mitad y seguimos manteniendo, según informaciones de contratistas e interventores, el cierre para finales del mes de febrero del año en curso”, indicó.



El funcionario explicó que recibieron propuestas adicionales para incrementar las horas de trabajo, con la operación de más maquinarias, en un canal que se hizo frente a cara de gato.



“Comunidad, delegados, personerías, alcaldes, representantes de la Gobernación, ganaderos, gremios y el Gobierno Nacional con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos están trabajando todos juntos”, recalcó González, luego de una reunión en el Plan de mando Unificado -PMU-.



El día que se firmó dicho documento Conpes para las obras de mitigación en La Mojana, Duque aseguró: “Aquí queda establecida la solución, los recursos, el documento Conpes y la idea es comenzar las obras a partir de enero de 2022, con un elemento clave, las 10 intervenciones que son inmediatas guardan una consonancia con la solución estructural”.



La primera obra para evitar que la Mojana se inunde, según el presidente Duque, se tienen que ejecutar en el punto conocido como ‘Cara de Gato’, entre San Jacinto del Cauca y Guaranda, zona hoy de nuevo en emergencia por amenazas de inundaciones en toda la región.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

