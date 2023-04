Los trabajos que ejecutaban las dragas en el sector de cara de gato, en la subregión de La Mojana, fueron paralizados.



Líderes de los municipios afectados por las inundaciones consideran que los trabajos no se están haciendo bien.



La situación se presentó después del pronunciamiento del exalcalde del municipio de Majagual, Francisco Gómez Osorio, quien considera que las dragas estaban depositando sedimento en un lugar equivocado y no en el sitio por donde ingresa el agua del río Cauca a las poblaciones.



Esto llevó a varios líderes del comité Pacto por La Mojana a revisar los trabajos y se dieron cuenta de que no han avanzado en nada con relación al cierre.

Se perderían recursos estimados en

más de cuatro mil millones de pesos

Líderes de la población mostraron su descontento por contrato de obras. Foto: Álex Angulo

Uno de los más preocupados es Aníbal Janna, representante del gremio de ganaderos y productores de la zona de Ayapel, en Córdoba, quien se dio a la tarea de medir la profundidad del río en los lugares donde se trabaja y las obras no progresan.



“Están colocando material de sedimento sin tener una barrera de contención en la parte posterior del lugar por donde ingresa el agua, así no sirve el trabajo para tapar la ruptura, por eso creemos que es mejor paralizar las obras, dos, tres, cuatro días, hasta una semana si es necesario, mientras llega la tubería y las megabolsas para colocarlas y lograr el cierre”, dijo.



Señaló que si las dragas continúan trabajando y colocando sedimento en el lugar sin que lleguen los tubos, no se obtendrán los resultados y se perderán los nuevos recursos estimados en más de cuatro mil millones de pesos.



“Es mejor que los trabajos se hagan bien hechos, bien planificados como debe ser y lograr los resultados esperados”, indicó.

Midiendo la profundidad del río

Obras en la Mojana Foto: Cortesía Álex Angulo

Explicó el líder de la región que estuvo en el sector de cara de gato acompañado de otros dirigentes y que se reunieron con el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos de Sucre, Arnaldo Vergara, a quien le manifestaron la inconformidad por los trabajos que se vienen realizando.



Expresó que se subió a una embarcación -chalupa- con los ingenieros y el mismo coordinador de la Unidad de Riesgos de Sucre y con una vara de caña guadua de más de cinco metros de largo midió la profundidad del río y está igual a hace días atrás.



“Con anterioridad hice una medición y ahora la he repetido en lugar por donde ingresa el agua a La Mojana y les aclaré que los trabajos no están funcionando”, anotó.



En el recorrido demostró además que lo que se ha sedimentado es la orilla del río y en muy poca medida.



“No sabemos para dónde está cogiendo el sedimento que se coloca en el lugar, la vara que metimos no tocó fondo, lo que quiere decir que no está abonando y en el sitio hay una barranca”, anotó.

Las dragas estarán paralizadas hasta que lleguen los elementos que hacen falta y comenzar a trabajar

Este líder es partidario de que en el ojo de la ruptura se coloque tubería y bolsas, o en su defecto madera para que las bolsas puedan detener el material que saca la draga.



Contó que las dragas estarán paralizadas hasta que lleguen los elementos que hacen falta y comenzar a trabajar nuevamente.



El tema parece un cuento de nunca acabar, pero lo cierto es que ya en pocos meses se han invertido $5.300 millones en las gradas anfibias en el Canal de La Esperanza, dineros de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos; $700 millones que aportaron los líderes de la región y ahora $4.500 millones de las gobernaciones de Sucre, Bolívar y Córdoba.



La situación ya la había advertido el presidente de la República, Gustavo Petro, quien sostuvo que las obras en esta zona pueden ser infructuosas y "la plata termina siempre en los bolsillos de los contratistas y las emergencias vuelven a las comunidades".



Aníbal Janna informó que los coordinadores de la Unidad de Riesgos de Sucre y Bolívar, con los contratistas, harán una mesa técnica para determinar los pasos a seguir.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo