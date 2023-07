Los campesinos de la subregión Mojana están desesperados por la parálisis en los trabajos de cierre en la ruptura de cara de gato, y ante la falta de combustible para las dragas iniciaron la recolecta de 100 millones de pesos.



Peso a peso los habitantes de la región suman el dinero para comprarle el combustible a las máquinas que fueron contratadas por los gobernadores de Sucre y Bolívar, las cuales ahora se encuentran paralizadas, de acuerdo con las denuncias de los habitantes de La Mojana.

Trabajos interrumpidos

Mojana sucreña Foto: Fotos cortesía de Ferney Jerez

...vamos a dar los aportes por el bienestar de los habitantes de La Mojana, entregue lo que tenga, 10, 20, 50, 100 mil pesos, todo suma

La recolecta es liderada por el grupo denominado Pacto por La Mojana y apoyado por campesinos, cultivadores, pescadores, ganaderos y habitantes en general, quienes creen que ahora es el momento de cerrar el boquete que los mantiene inundados.



“Vamos a ayudar con esta colecta para el cierre de cara de gato, vamos a dar los aportes por el bienestar de los habitantes de La Mojana, entregue lo que tenga, 10, 20, 50, 100 mil pesos, todo suma”, dice Arcesio Paredes, líder social de la zona.



Para los habitantes de La Mojana, afectados por el llamado ‘chorro’ que ocasiona las inundaciones en la región, los trabajos que se ejecutan en cara de gato han sido intermitentes, lo que no ha permitido que se cierre la ruptura.



Inundaciones en La Mojana. Foto: Arcesio Paredes

hay muchas interrupciones, las dragas se dañan constantemente, no se consiguen los repuestos y falta el combustible

Las obras son coordinadas por funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgos de Bolívar y Sucre y hasta el momento se ha construido un jarillón de un poco más de 100 metros.



“Creemos que las obras no son constantes, hay muchas interrupciones, las dragas se dañan constantemente, no se consiguen los repuestos y falta el combustible”, cuentan los líderes de la zona.



Señalan además que este es el momento preciso para cerrar el boquete ocasionado por el río Cauca, porque las aguas bajaron considerablemente y en el sector hay una playa.



“Lo que sucede es que si no se trabaja no se podrá lograr el objetivo”, expresaron.

Indicaron que ahora en el sector hay dificultad para que las chalupas y otras embarcaciones puedan navegar, ante la sequía que presenta el río.

La colecta que hace la comunidad es para el combustible de las dragas. Ya se llegó a un acuerdo con los contratistas y ellos van a trabajar una vez tengan el ACMP

Los 100 millones de pesos los van a recoger los líderes de la subregión Mojana con aportes de los campesinos, dueños de fincas, empresarios, ganaderos y la comunidad en general que necesita que el boquete sea cerrado.



“La colecta que hace la comunidad es para el combustible de las dragas. Ya se llegó a un acuerdo con los contratistas y ellos van a trabajar una vez tengan el ACMP. La premura de recolectar el dinero es porque queremos aprovechar el tiempo que está haciendo en la región, donde hay un verano total”.

Zona aeftada pro la erosión. Foto: Cortesía Arcesio Paredes

La recolecta: han entregado aportes que superan los 12 millones de pesos

Ante la falta de recursos para la compra del combustible pusieron en marcha el proyecto de recolección y hasta el momento se han entregado aportes que superan los 12 millones de pesos.



“Esperamos que las comunidades sigan entregando el dinero para llegar a la cifra que nos hemos propuesto y que los trabajos puedan continuar”, indicaron los líderes de la región.

Mojana sucreña Foto: Cortesía Ferney Jerez

Esperamos que las comunidades sigan entregando el dinero para llegar a la cifra que nos hemos propuesto y que los trabajos puedan continua

Recordaron que ya en una ocasión recogieron un dinero importante a través de la rifa de unas vacas, dineros que se invirtieron en los primeros trabajos que se hicieron en cara de gato.



La coordinación de las obras espera también el aporte de mil millones de pesos por parte de la Gobernación de Córdoba, recursos que fueron acordados por los mandatarios afectados por las inundaciones.



La administración departamental por intermedio del director de la Unidad de Gestión de Riesgos ha tenido dificultad para legalizar los recursos prometidos para culminar los trabajos en el sector.



Desde la Gobernación han manifestado que esperan continuar con los aportes en los próximos días para que el cierre de cara de gato sea una realidad.



Sobre los aportes prometidos desde Bogotá por el director nacional de la Unidad de Riesgos no se sabe nada. La gente en la Mojana los sigue esperando.

