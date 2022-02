La Misión de Observación Electoral, MOE, llamó la atención de la Procuraduría General de la Nación, luego de que se filtrara un audio donde el alcalde de Cartagena, William Dau, aparentemente muestra su favoritismo por dos posibles aspirantes a la Cámara de Representantes.



El jalón de orejas de la MOE

...esos nombres fueron rechazados rotundamente, especialmente el de la señora Lidys Ramírez

“En relación al audio en el cual el alcalde Dau presuntamente incide en la formulación de una lista de candidatos a la Cámara, la Misión de Observación Electoral hace un llamado a que la Procuraduría se pronuncie sobre el caso y defina si hubo o no alguna irregularidad; pero más allá de esto es importante que se entienda el rol del gobernante y que el funcionario púbico tiene una posición privilegiada de influencia y acceso a recursos y poder público que desequilibraría la balanza en la competencia político electoral en caso de apoyo o presiones”, señaló Walter Mejía, delegado de la MOE en Cartagena.



Tambièn se pronunció el candidato Javier Marrugo, quien tiene el respaldo del Pacto Histórico, y de quien Dau habla en los audios filtrados.



"Lo puse en conocimiento del señor Dagoberto Polo, secretario técnico de la mesa departamental del Pacto Histórico, él también lo puso en conocimiento en Bogotá y esos nombres fueron rechazados rotundamente, especialmente el de la señora Lidys Ramírez", sostuvo Marrugo.

Dau reclama su derecho a la libre expresión en privado

... Sí hay personas de mis afectos que yo sí quería que ellas aspiraran al Congreso, pero eso no se dio, pero no respaldo a ningún movimiento, partido ni nada

El alcalde William Dau le salió al paso al escándalo y señaló a los 'malandrines' como los autores intelectuales de la filtración.



"Todo colombiano tiene derecho a sus opiniones políticas y en privado hablar de quien le parezca y a quien no le gusta, y este fue el caso mío. Lo que pasa es que aquí están tratando los malandrines de armar bulla donde no la hay", sostuvo el mandatario, quien ya enfrenta varios procesos con procuraduría y contraloría.



"Tuve un conversación privada, en la cual llamé al señor Javier Marrugo, pero como no contestó le dejé un mensaje, porque él estaba diciendo en Bogotá que contaba con el apoyo del alcalde de Cartagena, y eso no es verdad. Primero porque el alcalde no puede tener participación política. No puedo salir a decir públicamente voten o no voten por alguien. Sí hay personas de mis afectos que yo sí quería que ellas aspiraran al Congreso, pero eso no se dio, pero no respaldo a ningún movimiento, partido ni nada", señaló Dau..



Lo cierto en este caso, es que los audios filtrados dejan claro las intenciones de William Dau de que su movimiento polìtico 'Salvemos a Cartagena' y sus ideales anticorrupción trasciendan más allá del Palacio de la Aduana, y más allá del 2023, cuando culmina su periodo como alcalde. La antorcha se la ha entregado en secreto a su hijo Abraham Dau.

Cartagena

