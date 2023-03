La Misión de Observación Electoral (MOE), organización independiente del Estado que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, inició marzo alertando sobre ciertas irregularidades en el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones locales de 2023.



En este sentido, presentaron un informe con corte del 29 de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023 en el que destacan que a día de hoy “no se ha habilitado ninguna forma de inscripción remota o virtual para la ciudadanía como sí se realizó en los últimos tres meses del periodo de inscripción de cédulas para las elecciones nacionales de 2023”. Es decir, solo está habilitada la modalidad presencial por medio de la Registraduría.

Aunque reconocen que el acceso a la información ha mejorado, hay otros aspectos preocupantes en ciertos municipios.



Se trata de Puerto Gaitán, La Jagua del Pilar, Paya, Cabuyaro y Juradó, pues presentan niveles atípicos de inscripciones de cédulas. No obstante, tal y como dice la MOE: “Generan alertas sobre factores externos que pueden estar afectando este proceso, pero no necesariamente implican que se está ante algún delito o irregularidad electoral”.



Los escenarios que plantean son los siguientes:



1. Una tasa alta y atípica de inscripción de cédulas puede indicar un posible riesgo de ciudadanos siendo incitados a inscribirse irregularmente en lugares donde no residen, con el fin de controlar el sentido de su voto.



2. Un nivel extremadamente bajo de inscripción de cédulas puede estar relacionado con que muy poca gente se motiva a votar o porque muy poca gente llega a vivir al municipio. Sin embargo, se llama la atención sobre municipios con mucha recepción de migrantes de otros municipios pero que tienen tasas muy bajas de inscripción de cédulas.

En rojo aparecen los municipios que requieren especial atención. Foto: MOE

En este sentido, piden una atención especial para las zonas mencionadas por parte de la organización electoral.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS