Moderna: cartagenero casi pierde beca en Europa por falta de segunda dosis

Una beca total para estudiar la maestría en España en Ciencia y Tecnología Química no se gana fácil, ni todos los días.



Debido a su dedicación y empuje, el ingeniero químico cartagenero Héctor Berdugo, de 25 años, recibió la buena noticia a inicios de este año que había sido uno de los pocos seleccionados en Latinoamérica por la Fundación Carolina para adelantar sus estudios de maestría en la Universidad de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca (España).



Las maletas repletas de sueños y esperanzas, pese a la larga pandemia, estaban listas.



El itinerario aéreo Cartagena- Bogotá- Madrid- Isla de Mallorca estaba preparado.



A su universidad debía arribar el 28 de septiembre.

Aplacé un mes el viaje: la fecha inicial del 28 de septiembre la pospuse para el 28 octubre: Por fortuna mía la universidad que me recibe también tuvo demoras con el calendario académico



En medio de la pandemia por coronavirus, él tiene la obligación de partir de Colombia con el esquema completo de vacunación.



Pero vino el balde de agua fría.



“Me tenían que aplicar la segunda dosis del Moderna el 28 de agosto. Ese día fui pero me informaron que se habían acabado y que ahora tenía que esperar tres meses. Casi muero”, señala Berdugo.



Cartagena había recibido un primer lote de Moderna en el mes de julio, con la promesa de una segunda dosis un mes después, como lo ordena la misma farmacéutica.



No obstante, el país recibió la noticia que debía aplazar la aplicación del esquema completo. Incluso, el Ministerio de Salud anunció que en Colombia el biológico se podría aplicar hasta 90 días después de la primera dosis.

Berdugo es consciente de que como él, hay cientos, miles de jóvenes, que perdieron becas y oportunidades de trabajo en el exterior ante la falta de vacunas. Foto: Héctor Fabio Zamora | EL TIEMPO

Tutelas que no garantizaron la vacuna

Empecé a gestionar por todos los medios para lograr mi vacuna antes del viaje, hablé con las entidades de salud y, allí mismo, me dijeron que debía elevar una tutela...



Hubo varias tutelas en gran parte del país porque la ficha técnica del biológico plantea 30 días para la segunda dosis.



“Empecé a gestionar por todos los medios para lograr mi vacuna antes del viaje, hablé con las entidades de salud y, allí mismo, me dijeron que debía elevar una tutela para que un juez ordenara mi vacuna antes de los tres meses, ya sí evitar que me rechazaran en España”, dice.



Pero los días pasaron y largas filas, llamadas en espera en su EPS, incluso pensó en viajar a Bogotá… no hubo respuesta, porque simplemente en el país no había la vacuna.



La tutela también requiere tiempo y el proceso es algo demorado. Primero hay que enviar correos, a la IPS, Dadis, Secretaria de salud y otras entidades



“Una tutela no me aseguraba la segunda dosis, porque el problema era que no había vacunas y era incierta la fecha de llegada del biológico… ante esto, no había responsabilidad directa del Estado colombiano, el problema era global”, añade.



Entonces Berdugo, que se considera un hombre tranquilo, entendió que tampoco podía hacer nada desde lo jurídico, porque el problema estaba más allá de la frontera.



“No alcance a tutelar, pero ya estaba en proceso. Lo que pasa es que tutela también requiere tiempo y el proceso es algo demorado. Primero hay que enviar correos, a la IPS, Dadis, Secretaria de salud y otras entidades”.



Una tutela no me aseguraba la segunda dosis, porque el problema era que no había vacunas y era incierta la fecha de llegada del biológico



Tenía que concentrarse en el viaje, y en recuperar el dinero perdido en viajes cancelados dentro del país.



“Aplacé un mes el viaje: la fecha inicial del 28 de septiembre la pospuse para el 28 octubre: Por fortuna mía la universidad que me recibe también tuvo demoras con el calendario académico”.



Berdugo es consciente de que como él, hay cientos, miles de jóvenes, que perdieron becas y oportunidades de trabajo en el exterior ante la falta de vacunas.



Después de hacer fila desde las 7 am hasta las 2 pm, en el día que no me correspondía, logre vacunarme...



“Debido a que se retrasó el calendario académico pude posponer la fecha y por ende no tuve problemas con la Universidad”.



El pasado 25 de septiembre, el Gobierno Nacional envió a Cartagena 6.300 dosis de Moderna para completar esquemas de vacunación.



Ante la alta demanda del biológico en la ciudad, el Distrito determinó que en una primera jornada solo se aplicaría Moderna a mayores de 50 años y a pacientes con comorbilidades. Luego se aplicaría a toda la gente pero bajo la modalidad de pico y cédula: el primer día se vacunarían las personas cuya cédula terminara en número impar. Al siguiente día los ciudadanos cuya cédula terminara en par, y así sucesivamente.



Sin embargo, a las 72 horas el biológico ya se había acabado.



“Después de hacer fila desde las 7 am hasta las 2 pm, en el día que no me correspondía, logre vacunarme. Lo pude hacer gracias a que no estaban pidiendo el documento”, narra Héctor Berdugo, que viaja el próximo 18 de octubre a España para cumplir su sueño.



En Cartagena, miles de personas se quedaron haciendo fila y esperan aplicarse la segunda dosis del biológico lo más pronto posible.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

