La tranquilidad del barrio La Alameda, en el norte de Armenia, fue alterada por varios estudios de modelos webcam que se instalaron allí desde hace varios meses. No obstante, uno de ellos, el que más denuncias tenía, se mudó hace semanas a otro sector de la ciudad.

Aunque varios habitantes del sector señalaron que interpusieron las denuncias ante las autoridades por la presencia de menores de edad, afirmaron que no fueron tenidos en cuenta.



"Ha sido caótico, pero afortunadamente uno de estos negocios se fue hace varias semanas. Ya no queríamos ni salir por la inseguridad que le estaban generando al barrio, por los escándalos, fumaban y bebían en el parque. Llamábamos al CAI y a veces nos decían que no eran horas de llamar", cuenta Doris Gómez, residente del barrio.



La mujer agregó que durante nueve meses vivieron un calvario con uno de estos estudios webcam, y que pese a las solicitudes enviadas al propietario de la vivienda para que terminara el contrato de arrendamiento, no fue posible.



"Mi hija llamó al dueño y dijo que por qué estábamos tan moralistas, mientras tanto nosotros veíamos a menores de edad, niñas y jóvenes entrar y salir de ese lugar. Hubo tres casos de hurto, hubo agresiones entre ellos, se dañó el barrio. El sector siempre había sido muy tranquilo, pero el miedo nos tenía sometidos y ya no se podía ni usar el parque", dijo Gómez.

Le puede interesar: Tras 190 años, documento revela la verdadera causa de muerte de Simón Bolívar



Reconoció que todavía quedan dos estudios webcam en el sector, pero "’al menos cumplen con ciertas medidas. No estamos de acuerdo con que sigan aquí porque esto es un barrio residencial con muchos niños, pero al menos no comenten todas las infracciones del otro estudio".



Gómez, junto a otras 25 familias del sector, reunió las pruebas de las presuntas infracciones y acudieron al Comando de Policía para pedir ayuda.



Otro de los vecinos del sector comentó que resultó afectado, pues tenía su vivienda arrendada pero sus inquilinos decidieron terminar el contrato por lo que estaba sucediendo en el vecindario.



"El modelaje webcam no es delito, pero sí instrumentalizar a menores de edad, la utilización de medios o plataformas tecnológicas con menores de edad también lo es y es lo que realizaban en esta casa", señaló uno de los voceros del sector.

Lea también: 31 años de cárcel a hombre que pagó $ 500 mil por feminicidio de mujer trans



Comentó que finalmente un día se mudaron a la madrugada.



"Una noche estacionaron unas camionetas y se llevaron todo, pero no fue porque les cerraran el negocio. De hecho, lo mudaron para otro barrio cercano, se terminó trasladando el problema para otra parte y allá la comunidad ya se está quejando", dijo este hombre que prefirió ocultar su identidad.



Y añadió que "en este sitio se cometieron cualquier tipo de delitos, pero no había víctimas que denunciaran. Pasó un año para que encontraran a un menor de edad allí y esto significó que nos dieran la razón a los vecinos sobre todo lo que veníamos denunciando desde el 2021".



Sobre estas denuncias, el subcomandante de la Policía en el Quindío, coronel William Zubieta, señaló que se realizó la verificación de las actividades comerciales en este sector y se atendieron las quejas de la comunidad.

Además: En video: hombre recibió paliza de decenas de personas que lo acusaron de ladrón



"Se hicieron algunos controles donde se verificaron las quejas de la ciudadanía. Además, en colaboración con las autoridades municipales, se hicieron algunas visitas que permitieron llevar la tranquilidad a este barrio. Continuaremos ejerciendo estos controles en otros puntos de la ciudad", dijo el oficial.



Explicó que los estudios webcam tienen actividades comerciales "como cualquier otro negocio, lo único que hacemos es atender y verificar el cumplimento de los requisitos legales, mientras estén en el marco de la ley pueden ejercer sus actividades. En La Alameda se hicieron los controles por la afectación que reportaron los vecinos".

LAURA SEPÚLVEDA

Para ELTIEMPO

ARMENIA