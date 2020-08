Misterioso asesinato de joven miembro de comunidad LGBTI en el Huila

Sin vida, en una zona boscosa de la vereda Santa Helena, municipio de La Argentina, Huila, fue hallado José Vicente Calderón Rodríguez, miembro de la comunidad LGBTI en esa zona del suroccidente del departamento, que está a más de dos horas en carro de Neiva.



Aunque se trata de un crimen lleno de misterio, pues no se tienen pistas de sus autores, las autoridades señalaron que el joven de 21 años recibió heridas de arma blanca en el cuello, por lo que falleció de manera instantánea.



"Tenía múltiples heridas", dijeron las autoridades. Un campesino de la vereda Santa Helena que realizaba labores de campo halló el cuerpo sin vida en una zona apartada y de inmediato dio aviso a la Policía que se trasladó hasta el lugar.



La escena era desgarradora. La víctima había sido degollada con un cuchillo y también presentaba numerosas heridas en el tórax y la espalda.



Sus familiares informaron que el viernes José Vicente Calderón había salido de su casa en la zona urbana de La Argentina con la finalidad de dialogar con uno de sus

amigos cuya identidad no ha sido precisada. Sin embargo, el joven no regresó, y luego se conoció la noticia del asesinato lo que conmovió a este pequeño municipio.



Las autoridades creen que podría tratarse de un hecho con causas de tipo pasional, pero también toma fuerza la hipótesis de una venganza o discriminación por su identidad de género. Todavía no se precisan mayores detalles. También se cree que los atacantes lo habrían confundido con uno de sus familiares.



Lo que sí se descartó como causa fue el hurto, pues las pertenencias personales estaban junto al cuerpo, que fue llevado al municipio de La Plata y después de las investigaciones de rigor será entregado a su familia.



Las autoridades iniciaron las investigaciones para tratar de establecer sus causas y lograr la captura de los autores de los que no se tienen pistas.



Habitantes de esta población condenaron los hechos y pidieron el esclarecimiento con la captura y condena de los autores. "Es un homicidio atroz, y nos sacude a todos pues esta es una tierra de paz", dijo un ciudadano.



NEIVA