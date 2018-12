En vivo: ¿cómo transcurren las marchas estudiantiles en el país?

Este jueves, de nuevo, estudiantes y obreros marcharán en la que fue convocada como la última movilización del año, "para rechazar el asesinato sistemático de nuestros líderes sociales, contra la represión y por la educación", según señaló el vocero estudiantil Noel Ruiz.



Se espera que en Bogotá las marchas salgan al mediodía desde la Universidad Nacional, por la calle 45 para tomar la avenida Caracas, luego la calle 32 y la carrera Séptima hasta el Parque de los Periodistas, en el centro de la ciudad.

En Medellín el recorrido será entre el Parque de los Deseos y La Alpujarra, desde las 10 a.m. En Cali se convocaron desde las 8:00 a.m., pero inició pasadas las 10 a.m. en la parroquia Ignacio Loyola.



Por su parte, las centrales obreras convocaron a la última marcha contra la reforma tributaria, para exigir más recursos a la educación pública y en el marco de las negociaciones del aumento al salario mínimo.



12:44 p.m. Jornada en Bogotá: reportan que desde la Universidad Nacional saldrá una marcha entre 1:30 y 2:00 p.m.



12:36 p.m. Actualización en Medellín: se reabre el paso de vehículos por el carril sur - norte en la avenida Oriental. El servicio de la línea 2 del Metroplús está suspendido por la avenida Orientan en sentido norte - sur.



12:06 p.m. Avanzan las marchas en Medellín: en el sector Villanueva, en el Centro de la capital antioqueña, los estudiantes ubican una pancarta en al paso de la marcha desde un puente. Al mismo tiempo algunos artistas realizaron movimientos acrobáticos en el lugar.

11:28 a.m. La situación en Medellín: a esta hora la movilización se encuentra en la carrera 52 (Carabobo). A las marchas no se unieron las centras obreras ni otros grupos sociales. Hay acompañamiento de patrulleros de la Policía y agentes de tránsito.



11:11 a.m. Actualización en Cali: cerca de mil personas aproximadamente iniciaron su recorrido en Cali. Los estudiantes de la Universidad del Valle y el Sena van rumbo a la glorieta de la Portada. Se reporta hasta el momento tranquilidad.



11:10 a.m. Actualización en Medellín: arrancan las movilizaciones en la capital de Antioquia. Los estudiantes salieron del Parque de los Deseos en la última marcha del año. En la zona hay presencia del Esmad. Hasta el momento no hay alteraciones del orden público.



10:30 a.m. Concentración en el Parque de los Deseos en Medellín: hacia las 10:30 de la mañana comenzó la concentración de los estudiantes en el Parque de los Deseos, a un lado de la Universidad de Antioquia. Los manifestantes empezaron la jornada cantando villancicos y mensajes a favor del paro nacional y la financiación de la educación superior.



10:20 a.m. Retraso en Cali: las marchas fueron convocadas para las 8 a.m., pero finalmente salieron después de las 10 a.m. Participan estudiantes de la Universidad del Valle, del Sena y sindicatos de la ciudad.

