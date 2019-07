En vivo: así avanza el paro de taxistas  en las principales ciudades

Miles de taxistas en las principales ciudades del país protestan a esta hora por la falta de acciones de los Gobierno en torno a las aplicaciones de transporte no reguladas o informales, que según ellos, tiene en crisis a esta industria.

En Medellín, de acuerdo con los organizadores de la protesta, serán 10 concentraciones que comenzarán entre las 4:30 y 5:00 de la mañana. Estas manifestaciones se movilizarán desde el Parque de Bello, el Hospital de Sabaneta, Buenos Aires, Barrios de Jesús, parque de La Floresta, Belén Las Playas y la Terminal del Sur.



Allí, la alcaldía aseguró que respetará la protesta, pero que no permitirá el bloqueo de calles ni que haya vías de hecho.



En Cali los taxistas realizarán plantones en sectores cercanos a la salida de la ciudad desde las 5 de la mañana. Los conductores también critican los comparendos de las autoridades que no les son notificados y que deben terminar pagando.



En Barranquilla habrá tres puntos para iniciar las marchas: La glorieta de la 17, el parque Edgar Rentería y Makro del barrio Villa Santos. La movilización comenzó

a las 6:30 a.m.



Finalmente, en Bucarmanga, la manifestación de los conductores arrancó a las 6:00 de la mañana desde el sector de Papi Quiero Piña. El objetivo, según informaron los lideres de la movilización, es trasladarse por la autopista sur hasta el puento de Provenza y luego seguir por la carrera 27 hasta la Gobernación de Santander.