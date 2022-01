A esta hora, se inician en Cartagena las audiencias preliminares contra La presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada, su pareja sentimental Martín Barreto y su amigo Avelino Villamizar.



Ayer, en una primera audiencia, ninguno de los tres aceptó los cargos de fabricación y porte de estupefacientes que les fueron imputados por el fiscal Rashid Ali, de la Unidad de Reacción Inmediata, URI.



Además, a Martín Barreto le fue imputado el delito de fabricación y porte de armas de fuego, pero tampoco aceptó los delitos.

9:15 a. m. Procuraduría respalda a la Fiscalía

La Procuraduría respalda la solicitud de la Fiscalía de imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres imputados. La jefe del Ministerio Público entregó detalles del operativo llevado a cabo en la Calle 25 con carrera 30 del barrio Manga, en Cartagena.



Relata la funcionaria que una camioneta blanca -marca Ford con vidrios oscuros- evitó el retén de la Policía. "Al ver a los uniformados giraron hacia una estación de Policía".



Esa tarde del 14 de enero, los agentes Esneider Valencia López y Jorman Benavides fueron recibidos con evasivas por parte de la concejal y su esposo. "Tardaron al menos 10 minutos antes de poder realizar el operativo y pesquisas sobre la camioneta".



Fueron intimidados por los hoy procesados: "Yo soy político, ¿cuál es el problema?". Fue la respuesta de Martín Barreto, esposo de la concejal, a los policías. Los agentes pidieron refuerzos.



De manera grosera, Gloria Estrada se aferró a su condición de concejal de la ciudad para evitar la requisa.



La droga la hallaron bajo el asiento del conductor, con fácil acceso para los ocupantes. No iba escondida en una caleta. Es decir, el kilo de cocaína era de fácil acceso para los hoy imputados.



Ese 14 de enero, durante la tarde del operativo, un grupo de hombres que llegó en otra camioneta intentó evitar las capturas y las pesquisas sobre la camioneta.



La jefe del Ministerio Público también recuerda que los uniformados intentaron ser chantajeados para que no realizaran las capturas.

9:45 a. m. Habla Gloria Estrada, presidenta del Concejo

El abogado Juan Royero, apoderado de la concejal Estrada, pide entrevistar a la cabildante. Ella renuncia a su derecho a guardar silencio.



"Fui capturada el viernes a la una de la tarde. Me capturaron en la bomba de Manga, bajando el puente de Román. Ese día, me encontraba en el Concejo de Cartagena realizando mis funciones. El Concejo está ubicado en el barrio Getsemaní. Ese día llegué a las 11 de la mañana al Concejo. Me avisaron que había llegado mi novio, me dirijo al vehículo porque íbamos a nuestra casa a almorzar", relata Estrada.



La cabildante señala que a los dos minutos se estacionaron en la estación de gasolina de Texaco, en Manga, porque ahí había dejado su carro el señor Avelino, quien iba con ellos.



"Me ubiqué en la parte de adelante. Ese vehículo no es mío, me dieron un chance, iba para mi apartamento a almorzar. Mi apartamento está ubicado en el pie de la popa. Yo me traslado siempre en el carro de la corporación, destinado a la presidencia del concejo de Cartagena", continúa.



Estrada asegura que salió del Concejo y a los dos minutos, cuando estacionaron en la estación de Manga, se acercaron los policías y le pidieron que se identificara y ella lo hizo.



"Me identifiqué como Gloria Estrada y presenté mi carné como concejal de Cartagena. Los policías hicieron la revisión del vehículo y luego señalaron que había una sustancia estupefaciente o alucinógena, no sé. Yo no sabía que iba esa sustancia ahí. ¿Cómo podía ver yo que esa sustancia iba bajo el asiento del conductor?", explica.

10:30 a. m. Abogado de Estrada rechaza la medida de aseguramiento

El abogado de la defensa, Juan Royero, rechaza la medida de aseguramiento en Centro carcelario contra la concejal Gloria Estrada



“No hay inferencia de autoría y rechazó la solicitud de medida de aseguramiento”, señala Royero, quien plantea como “fuera de lugar” el argumento del Ministerio Público según el cual la cabildante podría salir del país.