Gran controversia causaron en Caldas las recientes declaraciones del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre el Aeropuerto del Café. El alto funcionario dio a entender en su intervención en el Congreso Nacional de Municipios, en Cartagena, que el Gobierno Nacional no ha definido si apoyará la construcción de la obra, esto, por los supuestos hechos de corrupción en los que se ha visto involucrado.

El Ministro manifestó que Aerocafé “es una necesidad, pero que carga un problema de corrupción increíble”. Además, aseguró que no está garantizado el apoyo del Gobierno Nacional a la obra.



“El Presidente ha dispuesto que el tema de Aerocafé va a tener un nuevo diálogo en el departamento para decidir si se hace o no. La plata está, pero una vez se dé el encuentro se decidirá si se hace o no», señaló.



Las declaraciones han despertado todo tipo de comentarios en la región, considerando – que tras los Diálogos Nacionales Vinculantes- el aeropuerto había quedado incluido en El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo.



Los primeros en rechazar las declaraciones fueron los congresistas del departamento. A través de un comunicado conjunto le pidieron al Ministro denunciar ante las autoridades los hechos de corrupción sobre los que tenga conocimiento. Además, le pidieron “honrar su palabra”.



“Solicitamos al señor Ministro no generar dilaciones adicionales para lograr que la obra avance, teniendo en cuenta que existe la voluntad, los recursos y el respaldo del pueblo caldense. Finalmente, le pedimos que, si su voluntad o la del Gobierno Nacional definitivamente es no apoyar Aerocafé se lo diga de forma clara y sincera a Caldas, al Eje Cafetero y a toda la región que es impactada con el aeropuerto”, señalaron.



El documento fue firmado por cuatro de los cinco Representantes a la Cámara por el departamento, así como por el Senador que lo representa.



Al respecto, la gerencia del proyecto señaló que las entidades regionales que conforman Aerocafé “no han sido notificadas de denuncias o investigaciones de corrupción por parte de ningún ente de control a partir del 19 de junio de 2019”, fecha en la cual se suscribió el convenio entre 9 entidades del orden nacional y regional para ejecutar la primera etapa del proyecto.



Así mismo, señaló: “Esperamos que el señor Ministro precise las declaraciones de ayer, ya que no quisiéramos que - de las interpretaciones de las mismas- se tendieran dudas sin sustentos fácticos acerca del proyecto que está en marcha en un trabajo mancomunado con todas las fuerzas vivas del departamento”.

El @MinTransporteCo le hace el mandado a @osoriosantiago y @carlosmmarinc, ATACANDO @Aerocafeoficial



Estos 2 POLITIQUEROS no han podido pavimentar bien una calle en #Manizales.



Que paso con el CONPES del Cable que prometió para diciembre del 2022? Llega Abril del 2023 y nada. pic.twitter.com/CYVf7SdYBU — Brayan David Salazar (@Brayan_David_S) March 30, 2023

En el marco de el respeto y el diálogo, no comprendemos las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes; los hechos a los que se refiere son del pasado y han sido superados. Hoy #Aerocafé es un proyecto viable, con validación internacional y que nos mantiene unidos. pic.twitter.com/AUsiMSYl3I — Luis Carlos Gobernador | Caldas 2020 - 2023 (@LuisCarlosGober) March 30, 2023

