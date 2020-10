Minga indígena pasó en calma por Ibagué y salió hacia Fusagasugá

En completa calma comenzaron a salir en la mañana de este sábado unas 4.000 personas en su mayoría de los departamentos del Cauca y Valle que participan de la minga indígena que hoy hará escala en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para luego continuar hacia Bogotá.



La capital del Tolima es la tercera ciudad a la que llegó la ‘Minga Indígena Social y Comunitaria por la defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz’, como estos pueblos ancestrales han denominado a esta protesta pacífica que ya había pasado por Cali y Armenia, así como por los municipios de Calarcá y Cajamarca.

La noche del viernes la pasaron en el coliseo del barrio Las Ferias, un espacio acondicionado por la Alcaldía de Ibagué con agua y a la vez fue desinfectado para evitar posibles contagios del covid-19. Incluso, antes de ingresar a la zona urbana la secretaría de Salud llevó a cabo labores de desinfección de las chivas repletas de indígenas.



“La estadía de la minga ha sido pacífica, no se presentó ningún inconveniente”, afirmó el secretario de gobierno de Ibagué, Carlos Andrés Portela, y el alcalde, Andrés Fabián Hurtado, aseguró que “garantizamos el derecho a la protesta”.



Además de movimientos campesinos del suroccidente colombiano, de la caravana hacen parte etnias del departamento del Cauca como el Páez, Totoró, Nasa, Yanacuna, Misak, Guambiano, Coconuco, Kisú, Polindara, Antiule y los Ingas de Piamonte, uno de los municipios más apartados de esa región.

Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, afirmó que seguirán caminando “y mostrándole al país que no somos violentos pues esa estigmatización se ha hecho a nuestra guardia indígena”.



También recalcó que la minga no ha sido infiltrada por disidencias de las extintas Farc “como quisieron hacerlo ver al inicio de la movilización”.



En Ibagué, la mayoría de los indígenas adultos y jóvenes pasaron la noche del viernes durmiendo en el piso del coliseo del barrio Las Ferias, pero otros se las arreglaron con colchonetas y camping que llevan consigo.



“La característica principal del minguero es la resistencia”, afirmó Hermes Pete, coordinador mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), un ciudadano oriundo del municipio de Inzá.

Además de movimientos campesinos del suroccidente colombiano, de la caravana hacen parte etnias del departamento del Cauca. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Para la alimentación no se complican y más bien son precavidos pues llevan leña, estufas a gas, ollas enormes, cuchillos de cocina, platos, cucharas, cilindros, carne ahumada, papa, arroz, plátano, arveja, frijol, limón, yuca, sal, azúcar y toda una variedad de alimentos necesarios para el suministro de energías con miras a esta clase de jornadas extensas en las que se pasa de días de calor intenso a noches de frío con lluvias.



“Afortunadamente en Ibagué no llovió, de lo contrario, muchos nos habríamos mojado”, dijo un indígena de Popayán.



Hermes Pete dijo que la comida “la aportamos nosotros mismos pues los alimentos salen de nuestras fincas y también en cada ciudad y municipio los ciudadanos nos regalan arroz y diversos alimentos”.



La salud también es tenida en cuenta pues junto a ellos caminan médicos ancestrales, enfermeras y odontólogos que acuden a la medicina ancestral y alternativa. “Cargamos muchas plantas medicinales para el dolor de cabeza, fiebre, diarrea, vómito, y para todas las enfermedades”, dijo una mujer indígena.

“Aquí todos tienen tapabocas y hasta el momento no se han presentado contagios del virus”, dijeron los líderes de la minga. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Los líderes de la minga señalan que no hay temor con el covid-19 pues esa enfermedad la atacan con plantas medicinales propias cultivadas en sus departamentos.



“Aquí todos tienen tapabocas y hasta el momento no se han presentado contagios del virus”, dijeron los líderes y agregaron que el “virus está pero en Bogotá”, donde se deben redoblar las medidas de protección y bioseguridad.



“Marchamos hacia Bogotá para dejarle un mensaje político al país y al mundo y es que en Colombia hay un derramamiento de sangre que no para desde el 9 de abril de 1948”, señaló un indígena del norte del Valle y agregó que las cifras de los últimos años hablan de asesinatos de campesinos, indígenas, afros, defensores de derechos humanos y hasta reincorporados que firmaron el Acuerdo de Paz.

