Duque no se reunirá con la Minga Indígena en Cali; delegación asistió

La Minga Indígena del Cauca llegó este 12 de octubre a Cali y se instaló en el coliseo El Pueblo, donde señalaron que esperarán durante tres días al presidente Iván Duque para realizar un debate con ellos. Sin embargo, las exigencias de la Minga no tuvieron la respuesta del Presidente de la República sino de la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, quien viajó hasta la capital del Valle del Cauca para escucharlos.



Los líderes de la minga advirtieron que si el jefe de Estado no se reúne con ellos y los escucha, se desplazarán hasta Bogotá.



En un comunicado, el Ministerio del Interior, en cabeza de Alicia Arango, señaló: "en nombre del Gobierno Nacional queremos darle un saludo a la Minga Indígena y a los colombianos. En este momento una delegación del alto gobierno viaja para atender a la Minga Indígena Suroccidente", señaló la jefe de la cartera política.



La ministra Arango Olmos afirmó que "el Gobierno pone la cara siempre, ha cumplido los compromisos adquiridos en la Minga de este gobierno y de gobiernos pasados. Los invito a revisar los acuerdos que se han cumplido y los avances que tenemos como gobierno. Desde allá estaremos dando información al país sobre los resultados de esta conversación".



Delegados de la #MingaPorLaVidaTerritorioDemocraciaYPaz del sur occidente Colombiano, escuchan a #AEstaHora en el centro cultural de Cali, las razón del presidente Ivan Duque, sobre su presencia o no, en el debate de cara al país. pic.twitter.com/2yPo57qAXq — CRIC Colombia Cauca (@CRIC_Cauca) October 12, 2020

Algunos delegados del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) hicieron presencia en el Centro Cultural de Cali para saber si el Presidente Duque los visitaría, pero ante la negativa de la presencia del jefe de Estado, los asistentes indígenas decidieron levantarse de la mesa.



Por su parte, la delegación del Gobierno Nacional que asistió a la reunión con la Minga lamentó que los líderes del CRIC no hicieran presencia en la reunión.



"Lamentamos que los líderes del CRIC no vinieran. Pudimos dialogar con sus delegados. Se reitera y reconoce el avance del Gobierno Nacional en el cumplimiento de los acuerdos. Es muy importante que Colombia sepa que esta Minga no es una Minga dignificativa, es una de carácter político, porque el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por cumplir lo pactado con este y anteriores gobiernos que no se había cumplido", declaró la ministra Arango.



Además, la jefa de la cartera del Interior señaló que el Gobierno Nacional tiene el interés de establecer unas rutas de trabajo para poder, con base en las solicitudes de la Minga, diseñar una metodología que permita lograr lo que se está buscando.

NACIÓN