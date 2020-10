Así será la travesía de unos 5.000 indígenas hacia Bogotá

A las 6 de la mañana de este jueves está prevista la salida de cerca de 5.000 indígenas desde Cali hacia la capital del país, donde insistirán en reunirse con el presidente Iván Duque.



Tras dos días de reuniones sin acuerdos con la delegación enviada por el Gobierno -el lunes festivo y el martes- la minga marchó este miércoles, empuñando sus bastones de mando, por las calles del centro de Cali y preparó la logística para la travesía que durará cinco días.



Jhoe Sauca, coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), señaló que el viaje, que se realizará en unos 200 buses, tendrá paradas en Armenia, Ibagué, Fusagasuga y Soacha, donde realizarán movilizaciones, y que llegarán a Bógotá el 19 de octubre.



Los voceros de la minga han reiterado que su propósito es ser escuchados por el Presidente porque no ven acciones para frenar los crímenes contra miembros de sus comunidades y buscan respuestas sobre planes relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos.



La ministra del Interior, Alicia Arango, insistió en que el Gobierno tiene voluntad de escuchar a los voceros y que por eso envió una comisión especial a Cali para analizar sus peticiones.



“Se insistirá en establecer rutas de trabajo para atender inquietudes políticas de la minga, encontrar un camino efectivo para salir adelante y resolver todas las propuestas y peticiones que la minga ha manifestado en la carta dirigida al presidente Duque”, puntualizó Arango al terminar el segundo encuentro con los indígenas, e insistió, pese a que ellos ya daban por terminada la negociación con los delegados, que ella y los otros representantes seguían abiertos al diálogo.



Choques políticos

El traslado de la minga indígena a Bogotá ha generado nuevos choques entre los sectores políticos.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue una de las primeras en criticar al Gobierno. “¿No era más fácil ir, dialogar con humildad y resolver con profundidad las preocupaciones de la minga sobre el asesinato de líderes sociales, masacres e inseguridad creciente en sus territorios? Otra marcha que llega a Bogotá contra el Gobierno Nacional”, dijo.



El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, se refirió por su parte a cómo la ciudad se va a preparar para recibir a la minga, no obstante aseguró que guarda la esperanza de que el Gobierno Nacional y el CRI puedan establecer antes una ruta de trabajo que conduzca a “resolver los legítimos reclamos” que tienen las comunidades indígenas.



“Serán recibidos y con todas las garantías para que desarrollen sus derechos políticos y sociales”, dijo Gómez. De igual manera, pidió que “los desplazamientos se realicen con las debidas medidas de bioseguridad y buscando siempre el distanciamiento entre personas”, añadió.



De otro lado, el expresidente Álvaro Uribe publicó seis trinos en los que señaló que la minga tiene un objetivo político: “la toma socialista utiliza los derechos de la democracia, los derechos humanos, el derecho a la protesta, la libertad de expresión, para defender sus acciones violentas y negar esos derechos a quienes señalan como sus enemigos”.



Los indígenas señalaron que en caso de que el presidente Duque no los atienda en Bogotá, no descartan tomar acciones de hecho en la vía Panamericana, como los bloqueos del año pasado.

