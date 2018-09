Mineros protestaron por retención de maquinaria en Anserma, Caldas

Cerca de 500 mineros tradicionales y sus familias protestaron este miércoles contra el operativo de las autoridades del lunes pasado, en el que se incautaron maquinaria y herramientas para la extracción de oro. Los trabajadores reclaman que ahora no tiene de qué vivir.

“Estuvimos reunidos pacíficamente y en charla con las autoridades porque consideramos como un atropello lo que pasó. Preguntamos qué va a pasar con nosotros y con el centenar de familias que no tienen de qué vivir ahora porque no tenemos tierras, ni negocios, ni otras ayudas del Gobierno”, dijo Antonio Londoño, representante de la Asociación de Mineros de Arserma.



Londoño comentó además, que el próximo sábado se reunirán en el corregimiento de Irra, de Quinchía (Risaralda), con la Federación de Mineros de Antioquia y Caldas para evaluar cuál será el paso a seguir y definir pormenores una marcha pacífica en la capital de Caldas.



“Todo lo que queremos es hacernos sentir, porque estamos desde hace más de dos años en un proceso de formalización que no se ve. Que nos digan qué hay que hacer, porque nosotros estamos dispuestos pero requerimos soluciones rápidas para nuestra subsistencia”, añadió.



Por su parte la Secretaría de Gobierno de Caldas explicó que ya se encuentran avanzados los trámites en los sectores de Tintiná y La María donde existen dos títulos mineros en proceso de formalización y que podrían iniciar con explotación a cielo abierto.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO