Mineros marcharon en Manizales para reclamar por formalización

Unos mil mineros artesanales de Anserma, Arauca, Neira, Marmato, Riosucio (Caldas), y de Irra y Quinchía (Risaralda), se manifestaron ayer en las calles de Manizales. Los trabajadores reclamaron al gobierno departamental la demora en su proceso de formalización y la incautación de las herramientas que se efectuó la semana anterior en el sector de La María, en Anserma.

De acuerdo con los mineros, lo más complejo de los operativos en que se incautaron las herramientas con las que practicaban la modalidad de cúbico, es que el proceso de formalización aún no está claro, pues iniciaron hace dos años y aún no obtienen respuestas.



“Lo que pedimos es que nos dejen trabajar o nos formalicen. Nosotros solo somos personas humildes que encontraron en la minería una forma riesgosa de tener sustento para nuestras familias, el mismo que no tenemos desde el lunes pasado porque todo está paralizado”, comentó Antonio Londoño, presidente de la Asociación de Mineros de Anserma.



A la marcha, que se efectuó sobre la carrera 23 y finalizó con un plantón frente al edificio de la Gobernación, se sumaron también representantes de los agricultores, pues según dirigentes de Dignidad Agropecuaria en Caldas, muchos de los cultivadores han cambiado la siembra por la minería dados los bajos precios, especialmente del café.



En respuesta a estas solicitudes, el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, accedió a un encuentro con diez representares de los mineros y su asesor legal para determinar qué medidas se tomarán al respecto.



Además, la Secretaría de Gobierno de Caldas informó, días atrás, que en Anserma ya avanzan dos procesos de formalización que están a la espera de la licencia ambiental para iniciar con explotación a cielo abierto.



Al cierre de esta edición la comisión aún estaba reunida y los mineros que acompañaron la protesta continuaban haciendo presencia en la Plaza de Bolívar.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO