Alerta por nueva invasión en mina de Quinchía, Risaralda

Tras un mes de ser desalojados de la mina La Cruzada, en Quinchía, Risaralda, autoridades aseguran que cerca de 50 mineros decidieron ingresar de nuevo al socavón con el objetivo de extraer oro pese al anuncio de la cuarentena nacional.

El ingreso, al parecer, se habría registrado el pasado 26 de marzo. Sin embargo, hace cinco días se dio a conocer que la alcaldía de Quinchía determinó que no tomarán responsabilidad de la situación.



Catalina Cadena, gerente de Miraflores, compañía minera en Risaralda, aseguró que los mineros realizaron un túnel conexo al que ya se había tapado anteriormente con un muro de concreto de un metro de espesor para evitar que el ingreso de estas personas.



Cadena recalcó que la empresa se encuentra preocupada ante la grave situación y esperan que las autoridades puedan atender este caso, pues los mineros arriesgan su vida al abrir un nuevo túnel en este punto del municipio.



“Nos preocupa que están exponiéndose en este momento, no solo a riesgos al interior de la mina, sino también violando un decreto expedido por el Gobierno Nacional, se debe estar en confinamiento obligatorio. Esta mina es de la compañía, es decir, de propiedad privada”, señaló la empresaria.



Esta compañía hace 10 años llegó al corregimiento de Miraflores, con el propósito de realizar la extracción de manera segura y trabajar en condiciones aptas.



El estamento informó que se encontró que alrededor de 150 mineros, que fueron censados, generaban pasivos ambientales a la hora de realizar estas actividades mineras y no utilizaban elementos de protección personal.



Luego, se tuvo que suspender ese proceso de concertación por uno de consulta previa, y siete años después, la compañía retornó al diálogo y hubo un segundo censo.



Se caracterizaron 193 mineros que vivían en la zona y trabajaban de la minería en esta área de influencia del proyecto Miraflores.



Propósito que varios mineros no reconocen, porque manifiestan que no hay cumplimiento por parte de la compañía y necesitan llevar alimento a sus casas.



Un guardia de seguridad contratado por la compañía minera fue quien dio a conocer a la multinacional que escuchaba sonidos de personas, de picas, como si estuvieran trabajando.



La denuncia puso a las autoridades en alerta, pues el sitio se encontraba sellado.

Ómar de Jesús Pescador, presidente de la Junta de Acción Comunal de Miraflores, además minero, aseveró que conoce de esta situación, al mismo tiempo que confesó conocer el riesgo que corren sus compañeros.



“Nosotros firmamos unos acuerdos, es cierto. Y como minero sé que están corriendo un alto peligro al estar allí en estos momentos que se decretó la cuarentena y están exponiendo sus vidas de esta manera”, expresó Pescador.



Según la gerente, se está presentando el uso de explosivos artesanales para agilizar las acciones de excavación dentro del túnel, lo cual representa un riesgo para la zona.



El pasado lunes, 13 de abril, la multinacional minera envió un comunicado a la

alcaldía de Quinchía donde pedía la intervención como gobierno municipal de desalojar a estas personas de esta propiedad de manera inmediata.



En la misiva con la que respondió la alcaldía se lee que la respuesta fue: “instamos a su compañía para que realice las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación a fin de que se den inicio a las acciones correspondientes contra estas personas”.



Cadena insistió en que quedó preocupada por la respuesta por parte de la administración municipal, porque la propiedad privada está siendo vulnerada.

Cabe resaltar que la mina aún no ha sido explotada por parte de la empresa, por los problemas que aún presenta y no habría licencia de explotación legal, por esto ha estado cerrado. Según la compañía, se espera que las obras en la mina se hagan dentro de un año, aproximadamente, y se empiece a operar en dos.

