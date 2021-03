Hay pocas esperanzas de que mineros atrapados en Caldas estén con vida

Si bien las autoridades administrativas no confirmarán la muerte de los 11 mineros atrapados en una mina de Neira (Caldas) hasta que encuentren sus cuerpos, las condiciones del lugar, las versiones de los bomberos de la zona y de los familiares de las víctimas indican que no hay posibilidad de encontrarlos con vida.



El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo quien visitó el Puesto de Mando Unificado que se instaló en Irra, corregimiento del municipio de Quinchía, jurisdicción de este departamento, sostuvo que se presume que perecieron.



(Además: Tras colapso de mina, 11 mineros siguen atrapados en mina de Caldas)

“Lo primero que vamos a hacer es propiciar todos los elementos que permitan rescatar los cuerpos, porque es muy difícil pensar que las personas estén con vida. Sabemos que, varias, eran personas humildes de Irra que tenían que recurrir a este riesgoso camino para subsistir”, dijo el mandatario.



Por su parte, el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño, indicó que tanto para Neira como para Quinchía se ha decretado la calamidad pública, de manera que se tengan más recursos para atender no solo el rescate de las víctimas sino a sus familias.



El funcionario informó, además, que las labores de búsqueda continuarán a medida que el nivel del río Cauca lo permita.



(Lea también: Ganó millones en juegos de azar y ahora vive como un indigente)



“Desde el Gobierno de Caldas se está gestionando con la Fuerza Aérea un helicóptero para trasladar unas motobombas más grandes desde otra parte del río hasta el lugar de la emergencia. Con ellas esperamos extraer con mayor precisión y contundencia el agua y encontrar a las personas desaparecidas”, dijo Castaño.

Desde la noche del viernes trabajan para dar con los mineros. Foto: John Jairo Bonilla

Al momento, con ayuda de los familiares que han reportado, las autoridades han logrado identificar a ocho de las 11 víctimas.



Se trata de Edwin, Milton Alexis y Diego Felipe Tabarquino, Jhon Edwin Gómez Tapura, Juan Bautista Bañol, Sandro Escarpeta, Samuel Tapasco y Sebastián Trejos.

Las otras 3 personas atrapadas se encuentran en proceso de identificación con el censo. “Entre ellas tenemos identificado a un ciudadano venezolano”, precisó el secretario de Gobierno de Caldas.



Mineros del sector, lamentan esta pérdida que, según sus versiones, se habría dado por la falta de recursos de los mineros debido al invierno que azota al país y que dificulta que ingresen a las minas.



(En otras noticias: 'A esa Dagoberto Ramos la vamos a destruir por completo': Duque)



“Todos los que estamos acá sentimos un profundo dolor. Estas personas perdieron la vida trabajando honradamente, estaban pasando épocas difíciles por el invierno y cuando vieron la oportunidad entraron para sacar lo que les da el sustento de sus familias”, comentó Pedro Londoño, líder social del corregimiento de Irra.



En el sitio también hace presencia Juan Manuel Durán, director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), quien manifestó que no cesarán la búsqueda y que pedirán refuerzos operacionales de ser necesario.



“Lamentamos este hecho tan trágico. Ya se ha planteado cómo es la situación específica y fue una inundación lo que ocasionó el accidente. Esperamos que lo que hagamos nos permita llegar rápido a ellas y rescatarlas, estén o no con vida”, añadió Durán.



(Le puede interesar: Ojo, estas son las ciudades que tendrán toque de queda en Semana Santa)



Esta no es la primera vez que se presenta un hecho como estos en esta zona, con más de 400 años de historia minera. En diciembre de 2018, socorristas del corregimiento de Irra, recataron los cuerpos de dos mineros que fallecieron después de que la mina donde extraían oro de manera artesanal colapsara. El hecho se presentó en el sector de El Bohío, zona rural de Neira.



LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

Manizales