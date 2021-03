Tras colapso de mina, 11 mineros siguen atrapados en mina de Caldas

Sobre las 3:00 de la tarde de este viernes, intensas lluvias, acompañadas de una tormenta eléctrica, cayeron sobre el centro occidente de Caldas. Al parecer, producto de las precipitaciones, aumentó el caudal del río Cauca y se habría llenado de agua la entrada y salida de una mina de oro ubicada en el municipio de Neira en donde, preliminarmente, habrían quedado atrapados 15 mineros.



Sin embargo, el más recientes censo determinó que son 11 las personas que siguen bajo los escombros.



Los hechos se registraron en la vereda El Bosque, que comparte límites con el corregimiento de Irra, departamento de Risaralda. Pese al trabajo en la noche ninguno ha podido ser rescatado.



"Se trabajó toda la noche con una motobomba para extraer el agua contenida; en el sitio están trabajando cinco obreros de Neira, cuatro de Irra, cuarto de Quinchía (Risaralda), cinco unidades de Riosucio y 13 socorristas de la Agencia Nacional Minera, quienes tiene el conocimiento y la experticia para este tipo de eventos. También hay un paramédico y siete personas de la Defensa Civil", indicó el secretario de Gobierno de Caldas, John Jairo Castaño.



Al respecto, el director de la Agencia, Juan Miguel Durán, aseguró que fue activado el protocolo de atención de emergencias por el accidente y que, inmediatamente se conocieron los hechos, se desplazó hasta allí un equipo de salvamento minero.



De acuerdo con el funcionario, departamental, en las labores de búsqueda en las que también participa la Policía y el Ejército, se está a la espera de que baje el caudal del río, pues desde ayer creció un milímetro.



Castaño precisó, además, que la dificultad para conocer la situación minuto a minuto es la accesibilidad a la zona, en donde ni siquiera hay señal para teléfonos celulares.



"Al lugar no es fácil llegar, hay que ir mucho en carro por una carretera de difíciles condiciones y luego montarse en un tipo de moto que lleva por rieles hasta allí, pero no por eso detendremos la búsqueda, seguirá hasta encontrar a todos los desaparecidos", añadió Castaño.



Desde la noche del viernes se instaló un Puesto de Mando Unificado en Irra, allí, las autoridades de Gestión del Riesgo, Gobierno, organismos de socorro y Policía, informaron que la búsqueda seguirá este sábado y que el ministro de Minas llegará antes del mediodía a la zona.



Por el momento se sabe que la mina donde ocurrieron los hechos sería una de tipo cúbico (túneles verticales que luego excavan de manera horizontal por debajo del río), en dónde laboraban los mineros de manera informal. En este tipo de mina, que no son técnicamente legales, ya se han presentado muertes en esta zona del país.



En diciembre de 2018, socorristas del corregimiento de Irra, de Quinchía (Risaralda) lograron rescatar los cuerpos de dos mineros que fallecieron después de que la mina donde extraían oro de manera artesanal colapsara. El hecho se presentó en el sector de El Bohío, zona rural de Neira.



Además, en septiembre de 2017, en una mina del sector de Tintiná, jurisdicción de Anserma (Caldas), se presentó un accidente que le causó la muerte a tres trabajadores pido a la inhalación de gases.



LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

Manizales