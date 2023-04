Marmato, un municipio ubicado al occidente de Caldas, es uno de los territorios de la región donde la principal economía es la minería, especialmente la extracción de oro. Allí los mineros artesanales llevan más de 450 años desarrollando esta actividad y, por primera vez en su historia, inician con paso firme un proceso de formalización.



Esta fue una iniciativa privada que busca mejorar las condiciones de los mineros y reducir, también, las confrontaciones que se presentaban allí con la multinacional a quien hoy pertenecen los títulos. El acuerdo fue entre el proyecto Porvenir, una asociación de mineros locales, y la empresa canadiense Aris Mining.

Luego de cerca de cinco meses de trabajos y negociaciones, se logró el acuerdo de formalización con el que se busca la vinculación de 50 mineros y se proyecta llegar a 200 más en poco más de un año.



En este se propone, además, un nuevo modelo ambiental, social y económico en la explotación del nivel 16 de la mina La Maruja, propiedad de Aris Mining. Es decir, los mineros tradicionales seguirán en la parte alta y la empresa en las partes bajas. El convenio fue apoyado por la Mesa Minera de Marmato y el Ministerio de Minas y Energía.



De acuerdo con este despacho, los términos de esta vinculación incluyen remuneración económica, prestaciones de ley y la construcción de un modelo ambiental, social y económico para el beneficio de esta región, una de las grandes productoras de oro del país.



“La formalización de los mineros tradicionales y artesanales nos permite seguir construyendo una minería para la vida en Colombia. Reconociendo los conocimientos adquiridos por ellos y garantizando compromisos ambientales que fomenten la diversificación en los territorios”, señaló la ministra Irene Vélez, quien acompañó el encuentro.



La ministra resaltó, igualmente, que este es un primer paso, dado de mano de dos privados, para avanzar en la consolidación de la nueva ley minera que propone el presidente Petro.



“El mensaje que queremos dar es que estamos avanzando en la nueva ley minera, porque estas dos décadas de minería y conflictividad minera -una de ellas dada en Marmato- nos demuestra la necesidad de hacer una actualización de la minería para ser más garantistas de los mineros tradicionales y ancestrales”, apuntó.



Por su parte, el CEO de Aris Mining, Neil Woodyer, señaló que, con este acuerdo, Marmato se convierte en un precedente para otras regiones mineras del país, sumándose – por ejemplo- a Segovia (Antioquia), donde se viene implementando también la formalización de manos de esta empresa.



“Como compañía social, ambiental, con enfoque minero, tenemos como propósito trabajar por la construcción del tejido social de Marmato a través de la inclusión a la cadena productiva de mineros artesanales. Hoy celebramos un paso más hacia la coexistencia y desarrollo del municipio con la firma de un acuerdo que será el inicio del trabajo en equipo por una minería sostenible y responsable con el medio ambiente”, expresó Woodyer.



Además, el CEO de Aris Mining anunció que hay un nuevo acuerdo preliminar de intención de formalización con otro grupo de mineros tradicionales de Marmato, Minería Omega S.A.S.



Entre tanto, los mineros también resaltaron el pacto que – manifiestan- firmaron para demostrarle al Gobierno Nacional su firme intención de legalizar su actividad económica por la que, argumentan, han sido “tratados como delincuentes por años”.



“Este es un inicio importante, pero queremos es la legalización. Tenemos las esperanzas puestas en este Gobierno de poder hacer una minería responsable con nuestro territorio y nuestras tradiciones. Este acuerdo es para nosotros la posibilidad de demostrar que la pequeña y la gran minería pueden coexistir”, expresó Mario Tangarife, vicepresidente de la sociedad de mineros Porvenir.



Igualmente, señaló Tangarife, que este acuerdo no significa que la minería tradicional se acabará y el territorio será cedido por completo a la empresa extranjera, sino que trabajarán colaborativamente por el futuro de Marmato y sus familias.



“Estaremos, junto con la Asociación de Mineros Tradicionales, muy pendientes de las contrataciones que se hagan tanto en Porvenir como en Aris, para que no haya ningún inconveniente con la mano de obra y podamos – cada uno- hacer bien su trabajo. Invito a los marmateños a que sean los primeros veedores de que este acuerdo se cumpla”, apuntó el líder minero.



Es de anotar que, tras esta firma, el Gobierno Nacional anunció la reactivación de la Mesa Social Minera del municipio, que contará con la participación del Ministerio del Interior. Iniciará el próximo 27 de abril y allí se definirá un plan de seguimiento y trabajo con los y las mineras artesanales que aún no se formalizan.



LAURA USMA

Para EL TIEMPO - Manizales. ​