Se complica la búsqueda de mineros atrapados en mina de Caldas

Ya son 11 días que cumplen bajo una mina los 11 mineros que quedaron atrapados en la vereda El Bosque en Neira, Caldas.



La búsqueda, aunque constante, no da resultado y cada vez se hace más compleja, pues las intensas lluvias hacen crecer el río Cauca y lo ponen más turbio.



La mina de oro tipo cúbico que está bajo el río presenta una grieta por donde se filtra el agua, lo que no ha permitido extraer el liquido para que el personal de rescate ingrese a buscar a los desaparecidos.



“Ahora todos los esfuerzos están centrados en encontrar la grieta que genera la inundación, porque no hay forma de que saquemos toda el agua del río. Una vez la encontremos, podremos sellarla con el mismo Jarillón que estamos construyendo. Tierra y sedimentación permitirán que no ingrese más agua”, sostuvo el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño.



Uno de los métodos que se ha contemplado usar para identificar el lugar de la grieta es sumergir buzos de la Defensa Civil para que a busquen, pero – hasta el momento- no hay condiciones de seguridad para ellos.



“Según el último reporte, no vieron garantías en seguridad, según su experticia para hacer la inmersión. Consideran que el caudal está alto por las lluvias y el alto nivel de turbidez que tiene el río no se los permite tampoco. Siguen haciendo valoración a ver cuándo se puede”, apuntó Castaño.



Por el momento, las autoridades y los mineros de la zona que ayudan en el proceso, seguirán trabajando con herramientas en la zona: cinco retroexcavadoras; nueve electrobombas, una de ellas sumergible y cuatro motobombas, donde de ellas tipo maco.



“Con las motobombas también buscamos que haya un reflejo en el agua que señale dónde está la filtración”, precisó el funcionario.



Lo cierto, al momento, es que pese a la complejidad, no se ha pensado en detener la búsqueda de estas personas.



Los bomberos de ese centro poblado aseguran que ya tienen confirmada la muerte de 15 de los obreros y que al interior del socavón habría al rededor de 10 personas más atrapadas. Foto: John Jairo Bonilla

“Seguiremos, de la mano del Gobierno Nacional y local, recurriendo a todo el equipo humano y técnico que dispongamos para lograr el rescate de los desaparecidos. Este tipo de hechos solo se ha presentado en Caldas y fue hace seis años. Para esa ocasión la búsqueda tardó 16 días, así que eso nos va dando una idea”, dijo Castaño.



La tragedia a la que hace mención el secretario de Gobierno de Caldas, ocurrió en la vereda El Playón, del municipio de Riosucio (Caldas). En esa ocasión, el 13 de mayo del 2015, 15 mineros murieron por hipoxia luego de que las minas en las que estaban, que se comunicaban entre sí, fueran inundadas también por el Cauca.



En esa ocasión, no lograron encontrar a ninguna persona con vida.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES

