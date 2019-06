Millonario hallazgo fiscal en la Cámara de Comercio de Cartagena

En una auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República a la Cámara de Comercio de Cartagena fueron detectados 13 hallazgos administrativos, de los cuales 5 tienen un presunto alcance fiscal por 572 millones 359 mil pesos.



Según la Contraloría, de estos, hay 7 hallazgos que tienen alcances disciplinarios.

El organismo encontró registros contables sin soportes y gastos de viajes injustificados

El primer hallazgo tiene que ver con una cuenta titulada 'Construcciones y Edificaciones' por un valor de 2.051 millones de pesos; para el cual los registros contables no están soportados con comprobantes de pago y demás soportes que evidencien el costo total de adquisición. Se trata de un inmueble que la Cámara de Comercio compró con recursos públicos. Pero no hay documentos que demuestren que la CCC tenga el control de este activo registrado en los documentos como en ‘Estado de Situación Financiera Separado’.

Viajes de directivas

Un segundo hallazgo (de carácter disciplinario y fiscal) está relacionado con gastos de viajes injustificados de varios miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio.



La entidad registró contablemente y pagó gastos para viajes con destino nacional e internacional de miembros de la junta directiva por 92.460 millones de pesos, sin que se justifique la realización de este gasto.



Pero según las funciones de la Junta Directiva, consagradas en los estatutos vigentes del año 2018 y la .ley, sus miembros no tienen competencia para realizar misiones en representación de la Cámara de Comercio ni ser beneficiados con el pago de gastos para viajes.

Evento cultural a medias

También denuncia la Contraloría 4 hallazgos más con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un total de $479.900.000, que surgen de contratación realizada por la CCC para desarrollar el espacio cultural La Fantástica, el cual no se hizo.



En este se halló un contrato para la construcción y dotación del mobiliario para la carpa ‘ La Fantástica’, pero se evidenció que el contratista incumplió con las obligaciones establecidas y no entregó los bienes y servicios contratados lo que generó un presunto detrimento al patrimonio por $104.600.000=.



"Se evidenció el no uso del objeto contratado, que consistió en elaborar diseños del mobiliario y de la ambientación general de este espacio cultural. En este caso, se ocasionó un detrimento por $70.000.000 a los recursos de origen público”, señala la Contraloría.



