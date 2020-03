El millonario desfalco que habría cometido excajero del Banco Agrario

Jorge Eudoro García Sánchez, quien fue empleado del Banco Agrario en Tolima, terminó siendo condenado a 6 años de cárcel al aceptar su participación en un millonario desfalco cercano a los 3.000 millones de pesos que afectó a esa entidad en los años 2014 y 2015.

Semejante cantidad de dinero fue sustraída mediante la asignación de créditos agropecuarios otorgados a más de 300 campesinos inexistentes, o "fantasmas", pues se utilizaron documentos de identidad falsificados en los municipios de Ibagué, Fresno, Suárez, Venadillo, Armero Guayabal y Murillo.



García Sánchez , quien laboraba como cajero principal en una sucursal, perteneció a una red que delinquía dentro de la entidad crediticia para apoderarse de grandes sumas de dinero y lo hacía aprovechando los conocimientos de varios de los empleados que se unieron para cometer desfalcos.



No contentos con esto, los integrantes de la banda asignaron tarjetas de crédito a clientes "fantasma", y activaron tarjetas débito de manera simultánea sin la presencia del supuesto cliente en horarios no laborales.



Sumado a eso, realizaron retiros fraccionados de dinero de las cuentas a las que pertenecían esas tarjetas y lo hacían mediante cajeros automáticos.



Tras una larga investigación, Jorge Eudoro García Sánchez llegó a un preacuerdo con la Fiscalía al aceptar su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación (128 veces), en concurso con violación de datos personales agravado.



El juzgado no le concedió el beneficio de la casa por cárcel, por lo que deberá seguir detenido en centro de reclusión para cumplir la pena.



También fue inhabilitado para el ejercicio de derechos políticos por 72 meses, así como para el ejercicio de funciones públicas y para celebrar personalmente o a través de terceros, contratos con el Estado.



Además de la condena debe pagar una multa de 1.354 millones de pesos.



Por este caso también son procesados otros cinco exempleados del Banco Agrario, quienes fueron detenidos el año pasado por el CTI de la Fiscalía. Entre los implicados en este escándalo figuran asesores comerciales, un exgerente zonal, directores de la entidad y cajeros de diferentes sucursales.

IBAGUÉ