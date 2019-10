Millonario contrato iría a manos de consorcio cuestionado en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena adelanta procesos de contratación por más de 3 mil millones de pesos para obras en 30 Instituciones educativas oficiales con seis consorcios y contratistas investigados por la Fiscalía por detrimento al patrimonio.



Así lo advirtió la veeduría ciudadana Funcicar, que cumple 25 años de vigilancia y control, en una comunicación oficial.



De acuerdo al informe de evaluación de la licitación, el mayor puntaje lo tiene el proponente ´Consorcio Colegios 2019´, cuyo representante legal es Gustavo Enrique Cardona, quien tiene una investigación penal en la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos celebrados con Cardique en el año 2016.



Este mismo proponente fue cuestionado por presunto detrimento en las obras del Canal Emiliano Alcalá, de Cartagena, luego de las fallas que presentó en la canalización de las aguas lluvias a pocos días de haberse finalizado la obra.



Otro proponente con investigaciones penales por presuntas irregularidades en la contratación de Cardique es Edilberto Julio Padilla, integrante del Consorcio ‘IE Cartagena 2019’, quien fue vinculado por la Fiscalía al proceso contra 21 contratistas que ejecutaron de manera irregular más de $15 mil millones en contratos celebrados con esa Corporación Autónoma.

Dos de empresas contratistas tienen investigaciones penales en la Fiscalía por presunto detrimento patrimonial en la ejecución de contratos con Cardique Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Funcicar también encontró que otros cuatro oferentes que integran los consorcios tienen registro de investigaciones en la Contraloría Departamental de Bolívar y del Atlántico por presuntas inconsistencias en la construcción de obras públicas; este es el caso de Construcción e interventoría Legal SAS, integrante de la Unión Temporal Colegios Heroicos 2019; Ingemar SAS y Eduardo Hernández Peña, integrantes del Consorcio Distrital Cartagena 2019; e Inversiones & Construcciones Inverconst AC SAS, integrante del Consorcio IE Cartagena 2019.

El proceso fue convocado por la Unidad Asesora de Contratación, y tuvo cinco proponentes: 4 consorcios y 1 unión temporal que están conformados por 12 empresas y personas naturales. Pero Funcicar, a través de su programa de control social preventivo, ‘Vigila Cartagena’, identificó que dos de estas tienen investigaciones penales en la Fiscalía por presunto detrimento patrimonial en la ejecución de contratos con Cardique y otras cuatro tienen registro de investigaciones fiscales en la Contraloría por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos públicos, sostiene Funcicar.



El próximo lunes 7 de octubre a las 9:00 a.m. se realizará la audiencia de adjudicación en la que se seleccionará al contratista que ejecutará los más de $3 mil millones destinados para estas obras.



“La contratación pública sigue estando expuesta a que se reiteren eventos de obras inconclusas o de mala calidad por cuenta de la posibilidad que tienen los contratistas investigados y cuestionados de seguir contratando hasta tanto no haya fallo que los inhabilite. Este caso que alertamos genera impotencia porque legalmente el Distrito no puede excluir a los proponentes involucrados en presunta contratación irregular, por lo que recomendamos a los entes de control dar mayor celeridad a las investigaciones con la finalidad de evitar que contratistas que hayan ejecutado mal un contrato puedan seguirlo haciendo”, señaló Carolina Calderón, directora de Funcicar.

Pese a que estas investigaciones no inhabilitan a los contratistas, generan dudas sobre las competencias de los proponentes para asegurar la calidad de las obras.



“Por otro lado, creemos que en caso de que alguno de estos oferentes resulte adjudicatario del contrato, el Distrito debe activar una mesa de supervisión especial, que prevenga cualquier irregularidad en las obras”, añadió Calderón.



