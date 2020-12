Millonaria suma debería pagar papá de Silvestre Dangond por accidente

El drama de la familia de Alejandro Nieves, el hombre de 47 años que resultó herido el pasado 10 de diciembre, tras un accidente de tránsito en inmediaciones de la Clínica Laura Daniela de Valledupar, el cual habría sido ocasionado por William 'El palomo´ Dangond, papá del conocido cantante de música vallenata Silvestre Dangond, sigue complicándose.



Esta vez por cuenta de los recursos que demandan los gastos médicos para las intervenciones quirúrgicas que deben realizarle a Nieves.



Según la familia, hasta la fecha, la EPS Asmet Salud, a la cual está afiliado, no ha autorizado a la Clínica Santa Isabel, centro donde fue ingresado, este tipo de procedimientos, ya que actualmente no tienen este tipo de convenio.

“Desde el 11 de diciembre, esa EPS le niega la atención en esa clínica. Se le debe practicar un Tac de pelvis con reconstrucción 3D por fractura. Esta intervención, requiere un paquete quirúrgico por valor de 28 millones 500 mil pesos. Además, deberán intervenirle en el mismo miembro inferior izquierdo un procedimiento con carácter urgente”, explicó Sigifredo Nieves Martínez, hermano de la víctima.



Aseguró, además, que de no practicársele este tipo de procedimientos, su hermano corre el riesgo de ser afectado por los dispositivos que tiene instalado en la pelvis actualmente y podría recaer.



“El problema, además, es que inicialmente la atención que le prestaron la cubrió el ADRES, o antiguo Fosiga. Pero hace poco nos entregaron un reporte de consultas y valoraciones realizadas durante estos 14 días por un valor de $ 41.776.958, esto con corte de 25 de diciembre, indicando que el paciente se encuentra como particular. Sino entregamos este dinero no entregan al paciente”, recalcó.



Así las cosas, la familia se reunió con Andrés Sierra, abogado de Willian Dangond, para plantearle la situación, para que respondan también por los gastos, pero según ellos, la respuesta hasta ahora ha sido infructuosa.



“Me dio a entender que, si en caso extremo que Dios no lo quiera, mi familiar llegue a fallecer, medicina legal podría determinar que el fallecimiento no sería por causa del accidente, sino por negligencia médica que la EPS le negó la atención en esa clínica”, aseguró.



Frente a esta situación, la familia Nieves alega no tener recursos económicos, pide celeridad en el proceso, para que el estado de salud de Alejandro, no se vea comprometido nuevamente.



“Solicitamos que Willian Dangond se acerque y responda por los procedimientos médicos que mi familiar necesita. Ellos hasta la presente no han hablado con nosotros”, puntualizó.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar