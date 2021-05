Recompensa de $ 20 millones por información sobre amenazas en Montería

Con una recompensa de $20 millones para quien suministre información, las autoridades buscan identificar a 8 sujetos que el pasado domingo intimidaron a un grupo de al menos 50 personas en una fiesta clandestina en zona rural de Montería.



La suma la ofreció el alcalde de la capital de Córdoba, Carlos Ordosgoitia Sanin, tras presidir un consejo de seguridad dedicado motivado por el hecho que se conoció ayer lunes a través de un video en el que se observa el acto delincuencial en una cantina de la vereda El Vidrial, en las goteras de Montería.



En la grabación, hecha por uno de los supuestos delincuentes, se aprecia el momento en que el grupo de personas que departían en el lugar son obligados a reunirse en lo que sería el patio del establecimiento.

(Además: ‘Le pedimos al Gobierno que no importe leche’, campesinos de Suesca)



Los violentos se Identifican como integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia, a los que las autoridades reconocen como clan del golfo, los delincuentes al parecer con pistolas y revólveres amenazan de muerte a quien intente hablar o escapar del lugar.



De igual forma, aseguran que su intención al llegar al lugar es imponer autoridad tras la prevalencia de peleas y consumo de drogas por parte de quienes frecuentan la cantina.



Las imágenes también muestran el temor de las víctimas, ante lo cual los intimidadores aseguran que no pasará nada siempre y cuando conserven un buen comportamiento.



"No vinimos a robar a nadie. Pero vamos a imponer la disciplina ante el desorden que hay todos los fines de semana", advierte uno de los sujetos de quienes nunca se reconocen sus rostros en el video.



(Lo invitamos a leer: ‘Uniformados no están entregando munición a manifestantes’: Ejército)

Lo que pasó en El Vidrial es una amenaza directamente a la ciudadanía. Estamos en pandemia y los controles y medidas de bioseguridad son importantes, pero lo que pasó va más allá de esto. FACEBOOK

TWITTER

Tras quitarles temporalmente los celulares y ordenarles mantenerse quietos y con las manos en alto, las víctimas debieron permanecer calladas mientras escuchaban las advertencias.



"El que de aquí llame a la Policía también se muere porque entre ustedes hay de nuestros hombres", advirtió uno de los sujetos mientras se escucharon dos disparos de arma fuego, al parecer al aire como forma intimidatoria.



Entre el grupo de personas amenazadas se observa igualmente que pocas utilizan tapabocas, lo que al parecer es común en el sitio donde no se estarían cumpliendo los protocolos de bioseguridad.



(Además, Video: Hijo del alcalde de Cartagena pide menos restricciones por covid)

El que de aquí llame a la Policía también se muere porque entre ustedes hay de nuestros hombres FACEBOOK

TWITTER

El alcalde Carlos Ordosgoitia, indicó que, aunque es evidente el desorden social ante la emergencia sanitaria, no se puede tolerar que particulares impongan el orden que constitucionalmente está a cargo de la fuerza pública.



"Lo que pasó en El Vidrial es una amenaza directamente a la ciudadanía. Estamos en pandemia y los controles y medidas de bioseguridad son importantes, pero lo que pasó va más allá de esto. Hablamos de la seguridad y los derechos de una comunidad", declaró Ordosgoitia.



Dijo que además de la recompensa ordenó un despliegue de policías y soldados por la zona con el fin de dar con el paradero de los responsables y garantizar la tranquilidad de los habitantes de la región.



"Hoy más que nunca ratificamos la articulación completa por parte del Ejército y la Policía, de la institucionalidad para darle tranquilidad a la ciudadanía", concluyó el mandatario.



(Lo invitamos a leer: El Difícil, el pueblo con las temperaturas más altas del país)

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería

Más noticias en Colombia

La propuesta de Barranquilla para beneficiar a 5.000 jóvenes

Investigan muerte de joven en medio de procedimiento policial