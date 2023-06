Maira Beltrán Quintero, esposa de un reconocido empresario del sur del Cesar, es la segunda mujer secuestrada en este departamento.



El plagio se registró en la vía que comunica a Pelaya con el corregimiento de Costilla (Cesar), cuando practicaba actividades deportivas con su esposo Oswaldo González, comerciante de la región.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la pareja fue abordada por varios sujetos desconocidos que la obligaron abordar una motocicleta con rumbo desconocido.

“Se está haciendo la investigación del caso de manera técnica por parte del Gaula de la Policía Nacional. Hemos tomado medidas administrativas con los entes territoriales, esperamos que este trabajo articulado con el gobierno departamental, tengamos resultados efectivos en el menor tiempo posible”, afirmó Eduardo Esquivel, Secretario de Gobierno Departamental.



A las labores investigativas y despliegue de dispositivos que adelantan las autoridades en los principales ejes viales de la región, se suma una recompensa de $50.000.000 por información que ayude a esclarecer el paradero de la mujer de 43 años de edad.

El drama de este flagelo suscita desconcierto e indignación a la comunidad y a los diferentes gremios del Cesar, a la hora de valorar los efectos indirectos que generan estas acciones delictivas.



“Los más afectados son los productores del Campo. Cada vez que salimos nuestras vidas corren riesgo. Estamos en manos de los delincuentes, porque también somos objetos de invasiones, robo de ganado en nuestras fincas”, enfatizó Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo, presidente del Comité Agropecuario del Cesar.



Un fenómeno que no sorprende en esta sección del Caribe colombiano, teniendo en cuenta el anuncio de miembros del Eln, sobre seguir ejecutando secuestros y extorsiones en los territorios donde tienen presencia, en medio del cese al fuego vigente.



“Lo grave es que el Gobierno Nacional tiene las fuerzas armadas diezmadas. La sociedad civil no entiende como se firma una tregua donde los dos adversarios dicen que no se atacan entre ellos, pero si pueden atacar a la sociedad”, recalcó el dirigente gremial.



Para mañana sábado está previsto una marcha pacífica en Pelaya para clamar por la liberación de los secuestrados en del Cesar.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar