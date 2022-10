El Ministerio de Cultura declaró responsable al Club de Pesca de Cartagena por la intervención en un fragmento de la muralla en el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo en agosto del año 2021y le impuso una multa de 281 millones de pesos (300 salarios mínimos legales).



Según la cartera de cultura, dicha multa se impone debido a los daños ocasionados al Fuerte San Sebastián de Pastelillo en el barrio Manga, por una intervención sin el correspondiente permiso de la autoridad competente, en este caso el ministerio en mención.



Hay que retirar esa capa de pintura de forma manual o con chorro de vapor a baja presión Foto: John Montaño / EL TIEMPO

A través de la Resolución 2259 de octubre del presente año, Nelson Roberto Ballen Romero, Jefe (e.) de la Oficina Asesora Jurídica Ministerio de Cultura, sentencia que el Club de Pesca cartagenero incurrió en una “falta contra el patrimonio cultural de la nación, materializada en la intervención sin autorización del Ministerio de Cultura en el Fuerte de San Sebastián de Pastelillo, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, el cual está incluido en el Plan Especial de Manejo Protección del Cordón Amurallado y el Castillo de San Felipe”.



La Resolución se enmarca en el artículo 15 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008 numeral 4, según la cartera de cultura.



El Club de Pesca es el administrador del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo desde 1944. Foto: John Montaño

El escándalo nacional que constituyó la intervención al lienzo en las murallas de Manga estalló el 19 de agosto de 2021.



Se trató de una afrenta al patrimonio histórico de la nación, pues el lienzo en roca de las murallas, con más de cuatro siglos, solo puede ser intervenido por expertos arquitectos en restauración. Sin embargo, en agosto del 2021 fue pañetado y pintado por obreros sin criterio.



Horrorizados, los cartageneros y el mundo vieron la entrada principal al fuerte cubierto con una capa de estuco y varias manos de pintura blanca, como si se tratara de un predio privado y no el bien de interés patrimonial más importante del país, y que le valió al país la declaratoria de patrimonio de humanidad por la Unesco en el año de 1984.



Pese a que el club de pesca contaba con un plan de mantenimiento para las murallas desde el año 2014, propuesto por el arquitecto Alberto Samudio, experto en conservación del patrimonio, fallaron los protocolos en aquella obra de mantenimiento, que hoy les cuesta una millonada.



La gerencia del club señaló entonces que el nuevo contratista utilizó materiales no adecuados y no siguió los parámetros establecidos por expertos en el manual para el mantenimiento de dicha fortaleza.



