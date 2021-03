Millonaria inversión le cambió la cara a 28 sedes educativas del Huila

Escuelas rurales que habían quedado en el olvido durante más de 30 años, con techos a punto de derrumbarse, pisos rotos, paredes y baterías sanitarias deterioradas así como alcantarillados y cocinas en estado lamentable, tienen ahora una nueva cara en diversas zonas rurales del departamento del Huila.



La transformación y mejoramiento estructural se cumple en 28 sedes educativas de los municipios de Garzón, Guadalupe, Rivera, La Plata, La Argentina, Gigante, Tarqui, Isnos, Tello, Timaná, Oporapa, Palestina, Saladoblanco, Santa María y San Agustín, donde la comunidad venía clamando por el mejoramiento de sus centros de aprendizaje.

(Le puede interesar: 'No tenemos nada de esperanza': familiares de mineros de Caldas).



El secretario de Educación el Huila, Alfredo Ortiz Tovar, afirmó que esos centros educativos estaban en total olvido y sus condiciones estructurales eran lamentables lo que dificultaba la enseñanza.



“Las 28 casas de estudio fueron intervenidas con una inversión de 7.850 millones de pesos”, señaló el secretario de Educación y agregó que, este tipo de inversiones que hacen parte del plan de gobierno, dignifica la educación de los niños campesinos.

Casi todas estas instituciones necesitaron cambio de techos, sistema eléctrico, pintura y hasta mejoramiento en sus canchas.



(Además: Estas son las ciudades que tendrán toque de queda en Semana Santa).



Los trabajos salen adelante mediante el programa de Mejoramiento Rural que la gobernación del Huila gestionó ante el Ministerio a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa por lo que las escuelas lucen modernas para que los niños comiencen estudios de una manera óptima y con calidad lo que redunda en bienestar y salubridad.



Otro punto para destacar es que las cocinas fueron transformadas y en aquellas instituciones que no había se les construyó una nueva locación para el tema de la alimentación escolar.



(Lea también: ¿Quiénes están tras el carro bomba que dejó 43 lesionados en Corinto?).



La interventoría informó que las obras avanzan en los tiempos estipulados y solo hace falta culminar trabajos en 9 de ellas por lo que estarán al servicio de la comunidad educativa en la primera quincena del mes de mayo.



El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, señaló que con este tipo de intervenciones “estamos llegando a donde no hay oferta pública, donde hace rato no se adecuaba estructuralmente un colegio y, además, hay una priorización para beneficiar a más de 5.500 niños”.



NACIÓN

Lea más noticias de Colombia: