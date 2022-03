La Alcaldía de Montería tiene listos 1.198 millones de pesos ante cualquier evento de desplazamiento masivo, lo que garantiza atención inmediata hacia la población afectada.



El anunció lo hizo el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, durante la reunión con la Mesa de Víctimas, donde socializó y actualizó el Plan de Acción de Víctimas del municipio para la vigencia 2022.



El funcionario municipal indicó que este dinero servirá para invertir en proyectos de prestación de servicio de hogar de paso a la población desplazada y otros hechos victimizantes.

Estos recursos también son para proyectos productivos y acciones para la implementación de planes de retorno y reubicaciones.



El personero de Montería, Jorge Mario Galofre, destacó el trabajo que se viene realizando la administración del alcalde Carlos Ordosgoitia en favor de las víctimas de desplazamiento y ahora con el trabajo de prevención.



“Seguiremos trabajando para poder llegar y solucionar las inquietudes y dificultades que tengan las víctimas en los diferentes corregimientos y veredas del municipio”, dijo el alcalde de Montería.



Destacó además que el objetivo es que las acciones no se vuelvan a repetir, pero que sin embargo se adelanta un trabajo para que esto no suceda y tener además recursos para inversión.



“Hoy nuestro compromiso con las víctimas se ve reflejado en hechos e inversiones en tiempo real. Seremos incluyentes con todos los sectores y estamos haciendo los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad de vida de la población víctima del conflicto y así garantizar su derecho a la no repetición”, agregó el alcalde Carlos Ordosgoitia.



Manifestó, que las inversiones se harán tanto en la zona urbana, como en los corregimientos y veredas donde se identifican a las víctimas.

Garantías a mesas de víctimas

Los miembros de la Mesa de Víctimas de Montería podrán contar con todas las garantías para realizar su trabajo.



“Por primera vez en 11 años se le brindan garantías a la Mesa de Víctimas para su funcionamiento. Los miembros de la misma recibirán el pago por su asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias”, informó el alcalde Ordosgoitia.



Además recibirán un subsidio de transporte para garantizar su participación en los Comités de Justicia Transicional del año en curso.



“Seguimos reafirmando nuestro compromiso con las víctimas, con el fin de lograr la atención, asistencia y reparación integral”, indicó.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Montería

