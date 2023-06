El pasado miércoles, un grupo de militares de desminado humanitario, que se desplazaba por zona rural de Baraya (Huila), fue atacado presuntamente por integrantes de las disidencias de las Farc, que incineraron el vehículo en que se movilizaban los uniformados.



Un día después del incidente, los militares denuncian, según lo informó la W radio, que no han podido salir de la zona y que los guerrilleros les hurtaron sus equipos de comunicaciones y de desminado humanitario.

(Puede leer: Conductor de aplicación habría robado y dejado abandonados a dos menores en Ibagué)



El ataque al grupo de militares se presentó en la vereda Río Blanco de Baraya, cuando un grupo de hombres fuertemente armados hizo detener el vehículo y obligaron a los militares a descender de este para posteriormente incinerarlo.

El Ejército explicó que los militares no tenían armamento. "Es de resaltar que por la labor humanitaria que adelanta esta unidad especial, el personal militar no portaba armamento; sin embargo los criminales, procedieron a hurtar el material de comunicaciones, detectores, equipos de protección personal e incineraron el vehículo en el que se movilizaban”, afirmó.



La institución añadió que se trató de "una clara acción terrorista que viola los derechos humanos y las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario".



El Ejército aseguró que este ataque fue perpetrado por la estructura de la disidencias de las Farc Darío Gutiérrez, que delinque en esta región del país.



(Lea también: Emergencia en Ibagué: lluvias dañaron vías y tienen sin agua a medio millón de usuarios)



De acuerdo al medio mencionado, estás “acciones criminales no sólo ponen en peligro la vida e integridad de la población y los desminadores, sino que podría interrumpir la continuidad de las operaciones de desminado humanitario”.

Más noticias en EL TIEMPO

Gobierno les entregó predio de 1.453 hectáreas en el Meta a excombatientes de las Farc

Más de 700 frascos de ketamina fueron encontrados en cargamento de lechugas en Nariño

Alcaldía de Pereira activa plan de contingencia por llegada de 116 indígenas emberas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS