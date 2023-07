Miles de gatos, perros y todo tipo de mascotas vulnerables, o en condición de calle, de propiedad de familias de escasos recursos, son los beneficiados con un convenio por 1.000 millones de pesos que fue firmado entre la Gobernación y el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima.



“Este es el segundo convenio de 1.000 millones de pesos que firmamos con el Hospital Veterinario, para brindar atención gratuita en salud a las mascotas de propiedad de familias de escasos recursos que pertenecen al Sisbén A, B y C”, afirmó el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco.

Agregó que los recursos girados, además de darle vida a este hospital, generan empleo “y así entre todos ayudamos a salvar la vida de los animales pues la mayoría llegan atropellados, desnutridos y maltratados”.



Señaló que ‘Cariño’, un perro criollo que él recogió en la calle y al que desconocidos le dieron un machetazo en medio de un hurto, está vivo gracias a la atención que recibió en el hospital.



“Tras 5 intervenciones, finalmente fue necesario amputarle un brazo, pero logramos salvarle la vida, el animalito está bien, tiene buen peso y se recupera pues fue adoptado por una veterinaria”, aseguró el mandatario.



Para no dejar solos ni abandonadas a miles de mascotas vulnerables, el gobierno departamental trabaja en una Ordenanza que busca asegurar transferencias anuales por más de 1.000 millones, con destino al Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima.



La labor del hospital ha sido reconocida por defensores de animales pues, el año pasado, con los recursos del primer convenio, fueron atendidos 1.936 animales de los cuales 1471, o sea el 76 por ciento, eran perros, mientras que 465, el 24 por ciento, eran gatos.



Además, se realizaron 690 placas de Rayos X, 437 ecografías de las cuales 169 fueron de urgencia. Las cirugías sumaron 732 y se hicieron 7.242 jornadas de hospitalización. También se les brindó tratamiento a 303 animalitos heridos.



El rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía Patiño, señaló que, gracias a este convenio, cada día el Hospital Veterinario seguirá atendiendo a más animales vulnerables o que estén en condición de calle.



“Los servicios de salud prestados a las mascotas son de alta calidad”, afirmó Mejía.



Diego Echeverry, director del Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, confirmó que más de 2.000 animales fueron atendidos el año pasado de manera gratuita y dijo que con los convenios, que garantizan la gratuidad en la atención, se pasó de 300 a 600 los casos mensuales de animales que recibieron atención médica.



“Los animales de la calle, o de estratos bajos, son atendidos en uno de los hospitales más modernos e importantes del país, en Ibagué trabajamos con excelentes veterinarios, y eso es equidad en salud para los animales”, aseguró Diego Echeverry y agregó que “fuimos certificados como el primer hospital del país en contar con un sistema de seguridad y calidad para el paciente”.



Considera que muchos animales no estarían vivos si no fuera por estos recursos económicos con lo que miles de familias “hoy viven felices de tener a sus mascotas en sus casas”.



Finalmente, el veterinario destacó la labor del gobierno departamental en favor de la salud de las mascotas vulnerables, y dijo que “con este trabajo que hace la gobernación, muchos pueden pensar que es populismo o politiquería, pero he podido confirmar que el amor de Ricardo Orozco por los animales, es genuino”.

Fabio Arenas Jaimes

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ