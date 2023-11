Mikhail Krasnov: su alcaldía de Tunja podría estar en vilo por demanda tras contratos

Mikhail Krasnov, el alcalde electo de Tunja, en estas elecciones del 29 de octubre, no se ha librado de líos jurídicos.



En las últimas horas se conoció que recibió una demanda por parte de un abogado, por, supuestamente, tener unos contratos con una institución educativa, un año antes del proceso electoral.



Esta acción, si llegase a fallar en contra del ciudadano ruso, podría quedar en vilo el ser el alcalde de Tunja a partir del primero de enero del 2024. ​

Mikhail Krasnov es el nuevo alcalde elector de Tunja. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

El abogado Juan Sebastián García fue quien puso la demanda e indicó que descubrió que el alcalde electo tuvo unos contratos con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que iban desde el 28 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año, es decir, un año antes de las elecciones del 29 de octubre.



“Hay un artículo que dice que quien quiere ser alcalde durante el año anterior a la elección no podrá celebrar contratos con entidades públicas o de cualquier orden, las pruebas están en el Secop, la universidad me confirma que tuvo vinculación con la institución, dijo a EL TIEMPO.



La demanda se radicó el sábado, 11 de noviembre, y ahora falta esperar el fallo.



"Esperamos, si se toma decisión de medida cautelar y si se declara nulidad, dependemos de lo que decidan, si es antes del 18 de diciembre y no se dieran los recursos, las credenciales e 26 y e 24 dan por cerrados los escrutinios quedaría sin efecto y no podría el alcalde posicionarse por no tener efecto jurídico", dijo García.



En cuanto si tiene interés particular o político, le respondió a este medio que solo lo hace como veedor.



EL TIEMPO consultó con prensa del mandatario ruso y se está a la espera de la entrega de una versión.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Redacción Nación - EL TIEMPO.