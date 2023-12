'Sumercé, me siento feliz': así se posesionó el ruso Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja

Rompiendo toda la tradición política de los 484 años de fundación de Tunja, tomó posesión Mikhail Krasnov, el primer ciudadano ruso con nacionalidad colombiana que resultó elegido alcalde de la ciudad para el periodo 2024-2027.

(Vea: Mikhail Krasnov, la historia del ruso que va a gobernar Tunja).

Al ritmo de la canción El rey pobre, del maestro carranguero Jorge Velosa, el acto inició: "En mi tierra, yo me siento como rey, un rey pobre, pero al fin y al cabo rey".

Facebook Twitter Linkedin

Mikhail Krasnov tiene 45 años. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Su posesión se desarrolló en la Plaza de Bolívar, teniendo como testigo la estatua ecuestre del Libertador, Simón Bolívar, y a un costado el Palacio Municipal, obra del dictador Gustavo Rojas Pinilla. Asistieron decenas de invitados nacionales e internacionales. Todos ellos, a la expectativa del camino que tomará bajo la premisa de derrotar a la corrupción y "conectar a Tunja con el mundo".



Aunque vallas separaran a los invitados del público en general, ahí estuvieron firmes sus seguidores y aquellos tunjanos que lo consideran un referente.



El respaldo fue tal que el alcalde entrante, dejando a un lado el protocolo, se puso una ushanka rusa, hecha por tunjanos y con el escudo de la ciudad. Además, tomó el micrófono para pedir disculpas por los estrictos protocolos de seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, se posesionó este 27 de diciembre. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

(Más: La polémica foto en caballo por la que comparan al alcalde electo de Tunja con Putin).

"He recibido quejas. El evento es abierto, pero hay personas con esquemas de seguridad, nos tocó hacer como un palco, pero todo el público está bienvenido", sentenció y prometió saludar y tomarse fotos con cada una de las personas que lo veían desde afuera.

"Esperemos que no nos dejé llorando. Ojalá no se deje comprar", dijo para este diario María del Rosario, una comerciante, que conoció a Krasnov por un reportaje de televisión y se animó a votar por él. "Me gustaría que generará empleo porque estamos graves".

"Mi hija se graduó de psicología hace un año y no ha encontrado empleo. Uno de mis sobrinos es ingeniero de sonido, le tocó irse a Canadá porque acá no consiguió trabajo tampoco", añadió Rafael Humberto Niño, un adulto mayor que también llegó a la plaza para tratar de saludar al mandatario.

'Tunjanos, ustedes son mis jefes y es a ustedes a quienes me debo': Mikhail Krasnov

Antes de tomar juramento, Krasnov nuevamente se pasó el protocolo para pedir respeto a Alejandro Fúneme, el alcalde saliente, que fue abucheado por una parte de los asistentes: "Eso no se ve bien".

El ‘profe ruso’, como lo conocen sus estudiantes, recibió la bandera de la capital de Boyacá este 27 de diciembre de las manos de Yamile González Gutiérrez, una habitante de la vereda Tras del Alto, quien lo acompañó en la arriesgada travesía electoral. 27.330 votos, el 31,53 % del total, hicieron que venciera a candidatos de renombre.



Acompañado de uno de sus tres hijos, Gregory Krasnov, y su actual pareja, la gestora social Sara Catalina Pedraza, Krasnov se comprometió a atraer turismo, oportunidades educativas, generación de empleo y propiciar por el trabajo en conjunto con la comunidad.

Facebook Twitter Linkedin

Mikhail Krasnov junto a Sara Catalina Pedraza, su actual pareja, y Gregory, uno de sus tres hijos. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

(También: La dura reacción del 'profe ruso' Mikhail Krasnov al conocer que ganó Alcaldía de Tunja).

"Sumercé, hoy me siento muy feliz, como muchas veces me he sentido en esta hermosa ciudad. Hoy el resultado de esta elección refleja que Tunja eligió el idioma menos hablado del mundo, el de la honestidad", señaló.

"Este logro es suyo. Tunjanos, ustedes que me donaron la publicidad, que me dieron el carro, que me facilitaron las sedes, que me donaron hasta zapatos, ustedes que me dieron su voz de aliento. Ustedes son mis jefes y es a ustedes a quienes me debo", agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Ciudadanos, detrás de las vallas dispuestas por seguridad, en la posesión de Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Su candidatura desde el principio se robó la atención mediática por ser tan particular; tanto así que periodistas de Rusia y Europa lo han visitado para retratar por qué decidió ser el mandatario de una ciudad intermedia, caracterizada por sus montañas y clima frío.

Llegó a la capital de Boyacá en 2008 como estudiante de intercambio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Se enamoró de la ciudad, optó por quedarse y obtuvo la nacionalidad colombiana. Fue profesor universitario hasta que se aventuró por la política.

A sus 45 años, Krasnov, quien habla seis idiomas, es economista de la Universidad Humboldt de Berlín (Alemania). Tiene un doctorado en Sociología Económica y Demografía de la Universidad Estatal de Volgogrado (Rusia), y cuatro maestrías en Economía, Sociología, Relaciones Internacionales y Pedagogía.

Facebook Twitter Linkedin

La posesión de Mikhail Krasnov tuvo lugar en la plaza de Bolívar de Tunja. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"Pueden contar con que este tunjano, nacido en Rusia, dará todo de sí para conectar a Tunja con el mundo. Tenemos grandes problemas estructurales de muchas décadas, pero les haremos frente para generar bienestar social y económico", sostuvo en su discurso de posesión.

Aunque en el Tribunal Administrativo de Boyacá cursan dos demandas que buscan tumbar su elección, aduciendo supuestas inhabilidades por su doble nacionalidad y por un contrato firmado con una universidad, el académico reiteró que trabajará sin importarle los ataques.

Facebook Twitter Linkedin

Mikhail Krasnov junto al saliente alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

(Más: Inadmiten demanda contra Mikhail Krasnov, el ruso electo alcalde de Tunja: las razones).

"Será una ciudad del interior que mire al exterior. Buscaremos que la alcaldía funcione eficiente, cómo un reloj, sin politiquería. (...) Las luces de globalización llegarán a esta tierra, en formas de turismo, aprendizaje. Tunja cambiará su mirada local, por una global. Les ganamos a los de siempre y juntos conectaremos a Tunja con el mundo", concluyó.

🔴 Así se posesionó el ruso Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja. Le mostramos 👉 https://t.co/uQxzslJW3K



César Melgarejo/ EL TIEMPO pic.twitter.com/GnQa0ctmQa — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 27, 2023

SEBASTIÁN GARCÍA C.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Tambié puede ver:

- La mujer 'inimputable' que aterroriza por ataques con puñal sin mediar palabra en Tunja.

- Revelan video exacto del accidente de camión con nafta en un túnel de la vía al Llano.

- 'Descansa en paz': sepultarán a joven Jimena Castillo tras hallazgo en mina de Boyacá.