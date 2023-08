Mikhail nació en Sarátov, en plena Unión Soviética, y cumplió 45 años el pasado 6 de agosto, el mismo día del cumpleaños de Tunja, la ciudad de la que busca ser alcalde. El extranjero cuenta ese dato curioso cada vez que se le pregunta por su fecha de nacimiento, como un presagio del lugar que adoptaría como su tierra.



Hace 15 años llegó a Tunja como estudiante de intercambio de Alemania y decidió quedarse. Desde entonces, trabaja como profesor en la ciudad y en sus tiempos libres dicta clases de alemán.

Este año Mikhail decidió que quería ser alcalde de Tunja. Para ello reunió más de 32 mil firmas y superó el umbral de las 27.000 que necesitaba. Sin embargo, obtuvo el aval del partido La Fuerza de la Paz, conocido por haber sido fundado por Roy Barreras.



Krasnov es uno de los siete candidatos a la Alcaldía de Tunja que busca ser elegido en las elecciones del próximo 29 de octubre. Sus rivales en las urnas son Jonathan Bosigas, quien cuenta con el aval del Pacto Histórico; Apuleyo Sanabria Vergara del Partido Demócrata Colombiano; John Carrero, exconcejal de Tunja; César López, quien llegó por firmar y July Paola Rincón, exsecretaria del Gobierno de Boyacá y la única mujer de la competición.



El candidato es profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tiene cuatro maestrías: Economía, Sociología, Relaciones Internacionales e Idiomas. A pesar de llevar una vida dedicada a la academia, el docente cree que es hora de dar un paso a la política.



"Con los años vividos también ha estado creciendo mi indignación ciudadana con la forma de hacer política en Tunja y la forma de gobernar. Me di cuenta que la política se convierte en un negocio personal de unos pocos donde se normaliza que el político tome de caja a esta ciudad, que no deje ninguna oportunidad”, le explicó Krasnov a EL TIEMPO.



En Tunja es conocido por los locales y estudiantes como ‘el ruso’. Su campaña espera contar con el voluntariado de esos mismos alumnos y las donaciones de todos los que se sientan representados por sus ideales.



Cuando lo cuestionan sobre el financiamiento de su campaña, reflexiona sobre el alto costo de las mismas en Colombia. Desde su punto de vista, los candidatos aceptan tantos dineros que terminan debiéndole a los contribuyentes económicos.



Mikhail nació en plena Unión Soviética y es hijo de padre ruso y madre ucraniana. Su primera carrera, de las muchas que estudiaría en su vida, fue Economía y la cursó en su país natal.



A los 20 años, con la caída del muro de Berlín y la apertura de Rusia al mundo, se fue a realizar sus prácticas a Alemania, donde vivió el resto de su vida hasta que los caminos lo llevaron a Tunja.



“Cuando eres joven haces todo y te gusta. La primera experiencia de salir de la ciudad me gustó. Luego fui a Alemania a estudiar. Estudié economía y también español. Yo quería investigar, explorar y conocer otra cultura. En 2008 vine a Colombia por un intercambio, porque yo estudiaba español y quería perfeccionar el idioma”, relata Mikhail.



‘El ruso’ llegó a Colombia en 2008 y desde entonces se considera un tunjano más. Tras algunos meses de idas y regresos, finalmente se estableció en Tunja y se convirtió en profesor de la UPTC.



Para ser candidato a un cargo público en Colombia, los extranjeros deben estar nacionalizados. Este es el caso de Krasnov, que desde hace años luce su ciudadanía colombiana y participa de los comicios electorales como votante.

El candidato es profesor en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Foto: Redes sociales

Su proyecto político

El candidato recogió más de 32.000 firmas y superó el umbral necesario que era de 27.000. Foto: Redes sociales

Durante los siete meses que, asegura, lleva haciendo campaña se ha preparado para llegar a la Alcaldía. Para él, el mayor problema que enfrenta la ciudad es la creciente corrupción y el robo de los recursos.



“Yo soy economista y miró el desarrollo regional, Diagnostiqué el potencial económico que tiene la ciudad y en el que realmente estamos. Desde mi posición, como ciudadanos y como economista, con preparación académica y experiencia internacional, yo decidí encabezar mi ciudad para poner fin a esto. Tengo la certeza de que cuando la plata no se toma, alcanza”, precisó el candidato.



Tiene claro que su administración estaría basada en una cooperación internacional. Los puntos fuertes de Tunja, para el candidato, son la exportación y el desarrollo de deportes en las montañas. Además, confía en que podría convencer a instituciones de la talla del Banco Interamericano de Desarrollo a que inviertan en la ciudad.



“Alemania maneja empresas con capital en Colombia, tenemos que traerlas a aquí. Y a otros países del mundo que quieran invertir en nosotros. Nosotros somos competitivos. tenemos cerca a Bogotá. También están las fuentes de embajadas y gobiernos, estas son plataforma para atraer organizaciones internacionales e inversiones”, señaló.



Para el economista, su experiencia y recorrido por Europa le permiten tener credibilidad. Además, considera que un tratado de cooperación con Alemania o Rusia, los países donde ha vivido, sería provechoso para Tunja.



“Tunja no es una pequeña ciudad en la montaña. Estamos a una hora y media de Bogotá, si el Plan Nacional de Desarrollo funciona vamos a tener más conectividad. En el fondo el problema es la corrupción y no son casos aislados, es un sistema. Al corrupto no les interesa trabajar con el extranjero porque esas empresas van a poner su veeduría sobre la plata”, expresó.



Sobre política, Mikhail asegura que es una persona pragmática y que sus opiniones se ajustan al momento económico. El candidato, afirmó que no tiene problemas en trabajar con el gobierno del presidente Petro, siempre y cuando eso signifique beneficios para Tunja.



Por ahora, ‘el ruso’ espera que en las próximas semanas más personas se unan a su campaña. A su vez, ha estado invirtiendo sus ahorros de tantos años siendo profesor, en las necesidades que van saliendo en su aspiración. El extranjero habla en total seis idiomas: ruso, español, alemán, inglés, polaco y serbo-croata. Sin embargo, advierte que los dos últimos los tiene en desuso.



En redes sociales, algunos colombianos lo han llamado una 'amenaza' para la democracia. Incluso, han asegurado que es un enviado 'comunista' por parte de Cuba y Rusia. Sin embargo, Mikhail se ríe de estas alegaciones y considera que el tiempo mostrará que es el mejor candidato para dirigir a su ciudad.

