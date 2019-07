Modelo colombiano falleció en accidente de tránsito en Estados Unidos

La noche del pasado martes 2 de julio fue trágica para Miguel Ángel Prada Camacho, un joven santandereano de 24 años de edad que llegó hace tres años a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades luego de que sus padres no pudieran pagar más semestres de diseño industrial, la carrera universitaria que cursaba en Bucaramanga.

Luego de salir de su trabajo en mantenimiento de aires acondicionados, Miguel conducía su motocicleta por la intersección de la calle Chinden Boulevard and Five Mile Road de la ciudad de Boise, en el condado de Idaho (Estados Unidos), cuando chocó con una camioneta y falleció.



Según el portal del canal local de noticias KTVB, “la causa de la muerte fue catalogada como un trauma por fuerza contundente. Los resultados de toxicología están pendientes y podrían tomar varias semanas”. (Crónica recomendada: El taxista que murió por pedir que no ensuciaran su carro)

“Él iba saliendo de su trabajo, pero no sabemos cómo ocurrieron los hechos, no sabemos si iba acompañado con alguien en la moto o si iba en una vía rápida, lo que sabemos es que se estrelló con una camioneta y la persona que iba manejándola sufrió algunos golpes pero no tuvo lesiones graves”, relató Fabio Prada, hermano de Miguel Ángel.

Según reportó Fabio, "él venía sin casco porque en ese Estado no es obligatorio el uso de esta herramienta de protección”.

El joven de 24 años se fue a vivir a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales. Foto: Facebook Miguel Ángel Prada

La familia Prada Camacho viajó a la ciudad de Bogotá desde el pasado miércoles para solicitar ayuda al Gobierno Nacional con el trámite de la visa, para poder ir a Estados Unidos por el cuerpo de su familiar. También dicen que buscan ayuda con los gastos, porque no cuentan con los recursos económicos para hacerlo.



“Estamos tocando puertas en todos lados para que alguien hable con algún cónsul o alguna persona del gobierno que nos colabore para que podamos estar lo más pronto posible con mi hermano, pues ya han pasado varios días y no sabemos ni donde se encuentra y no tenemos recursos para pagar los pasajes que cuestan más de 4 millones de pesos”, dice Fabio.

Miguel Ángel vivía hace tres meses en la ciudad de Boise, Idaho, por lo que no tenía familiares ni amigos cercanos en este lugar, ya que vivió durante casi tres años en Dallas y solo hasta el pasado mes de abril se mudó.



En la mañana de este viernes los familiares irán a la embajada de Estados Unidos en Colombia, buscando ser escuchados y que sus visas sean tramitadas con rapidez.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga