Migrantes estarían ejerciendo el ‘mototaxismo’ en Bucaramanga

Este año, según la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB), se han identificado y multado a unos 37 ciudadanos venezolanos, quienes ejercían el ‘mototaxismo’ en la ciudad, al parecer, con motocicletas alquiladas.

Esta situación, indicó el director de Tránsito, Juan Pablo Ruiz González, ha puesto al descubierto un ‘negocio’ o ‘empresa’ detrás del ‘mototaxismo’, pues habría personas dedicadas a la compra de varios vehículos para alquilarlos y entre los clientes están los ciudadanos venezolanos, quienes llegan a Bucaramanga en busca de oportunidades.



El problema que se deriva del alquiler de motos a los migrantes, recalcó Ruiz González, tiene que ver con la aplicación de la sanción, porque cuando un Agente de Policía o de Tránsito detiene al infractor la sanción se aplica al conductor y no al vehículo. Aunque la moto sea inmovilizada y conducida a los patios, el propietario acude a la DTB, paga la grúa y los patios y puede retirar el vehículo tranquilamente y sin restricción.

“Hay microempresas que alquilan vehículos o motos, y como la sanción queda al infractor y no al propietario del vehículo, cuando hacen la audiencia se presenta el infractor y el inspector tiene que darle la salida al vehículo porque el propietario no tiene ningún tipo de infracción”, precisó Ruiz González.



El funcionario agregó que los mismos que alquilan los vehículos “lo están haciendo a cuidadanos venezolanos, entonces cuando el Agente le impone la sanción no la paga, y si viene el cobro persuasivo, no hay forma de localizarlo porque él no tiene cuentas bancarias, no tiene un lugar de residencia fija, no hay nada qué embargarle, es una población itinerante y ese es un comparendo que va a prescribir”.

Así las cosas, el vehículo sale de los patios directo a ser alquilado nuevamente y continúa la cadena.



El Director de Tránsito manifestó que ya puso en conocimiento del Ministerio de Transporte la situación y le pidió que se regule este tema para que la sanción se aplique al propietario del vehículo y así no se pueda retirar de los patios.

Diario ADN consultó con Girón y Floridablanca si en esos municipios se habría dado el mismo fenómeno de alquiler de motos a migrantes, pero manifestaron que no.



El alcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, precisó que sí se han dado casos en los que se alquilan carros particulares como sucede con los taxis, pero no motocicletas.

Investigación a la DTB



El Ministerio de Transporte, a través de la Superintendencia Nacional de Transporte, abrió una investigación y formulación de pliego de cargos en contra de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por las deficientes actuaciones que habría tenido para combatir el ‘mototaxismo’.



Según la Supertransporte, uno de los cargos es por presuntamente alterar el servicio de transporte al omitir sus deberes como organismo de tránsito en la jurisdicción de Bucaramanga, en relación a que no impone la inmovilización del vehículo que presta el transporte informal, tampoco suspende ni cancela licencias de conducción según la norma, y porque habría duplicaciones e identificaciones erróneas y por eso no se suspende la licencia.

El otro cargo es porque la DTB no habría reportado la información para mantener actualizado el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), esto en relación a que no se habrían reportado las licencias suspendidas.



Esto, concluye la Supertransporte, es un indicio de que la DTB no habría llevado a cabo las acciones para contrarrestar el ‘mototaxismo’. La Dirección tiene 15 días para rendir descargos.



Carmelo Guerrero, de la Unión Gremial Taxistas de Santander, señaló que tras la acción popular interpuesta para que los organismos de tránsito del área metropolitana combatieran el ‘mototaxismo’ no se ha cumplido, por eso “interpusimos la queja ante la Supertransporte y parece que se puso seria y va a actuar y en esto mismo están los demás organismos de tránsito del área. También esperamos que el juez dicte sentencia a la acción popular que ya está en incidente de desacato”, dijo Guerrero.



Según el líder, los alcaldes dicen que necesitan de los ilegales para el transporte.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

​EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA