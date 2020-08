Las crisis migratoria tras 5 años del cierre de frontera con Venezuela

El cierre de la frontera entre el estado Táchira y Norte de Santander en Colombia, ordenado por Nicolás Maduro el 19 de agosto de 2015, fue el detonante de una grave crisis humanitaria que completa cinco años en América del Sur. La pandemia ha agudizado la situación migratoria.

Inicialmente el cierre se iba a realizar durante 48 horas, luego se adicionó un día. Sin embargo, las autoridades venezolanas ampliaron el bloqueo en los tres puentes internacionales ubicados en Norte de Santander y en Paraguachón (La Guajira). Antes del cierre 183.292 ciudadanos venezolanos habían ingresado a Colombia en 2015.



Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, afirmó que la decisión unilateral de Nicolás Maduro ocasionó la violación de derechos humanos y el retorno forzado de 22.000 personas.



(Le puede interesar: Disminuyó la cifra de venezolanos radicados en Colombia)



“No entendíamos las causas del cierre unilateral de la frontera, con el paso de las horas fuimos recibiendo población colombiana deportada y expulsada de Venezuela. Estuvimos más de 90 días concentrados en la crisis para atender a 22.000 colombianos que perdieron sus enseres y pertenencias que eran producto del trabajo de muchos años en Venezuela”, sentenció Bautista.



Para el gobierno de Maduro los bloqueos y operativos en la frontera tenían como propósito contrarrestar la presencia de paramilitares colombianos. Estas medidas ocasionaron una persecución contra colombianos que residían en el vecino país, quienes eran señalados de colaborar con grupos paramilitares.



(Además: Suicidios de venezolanos este año se acercan al total de los del 2019)

Muchos venezolanos y colombianos optaron por cruzar trochas para llegar a territorio nacional. Foto: Efraín Patiño / Archivo EL TIEMPO

Este fue el inicio de un fenómeno migratorio que se ha extendido hasta la fecha y que tiene a 1.764.883 venezolanos radicados en territorio colombiano, de acuerdo a las cifras de Migración Colombia.



De esta cantidad de extranjeros, la entidad migratoria registró a 200.256 venezolanos -a corte de mayo de 2020- residiendo en Norte de Santander, el departamento que ha padecido con mayor intensidad la crisis migratoria.

Durante los cinco años que se ha prolongado el cierre de la frontera con Venezuela, se han adelantado varios intentos para dar apertura a los pasos fronterizos.



No obstante, la crisis diplomática entre los dos países, el caos generado tras el Venezuela Aid Live en febrero de 2019 y la emergencia sanitaria declarada por la Covid-19, ha aumentado la incertidumbre y el temor de miles de personas que circulaban libremente en la frontera.



(También: La pandemia cambia el sentido de la migración de regreso a Venezuela)

La pandemia agudizó la crisis migratoria

La vulnerabilidad de los migrantes venezolanos desde el brote de la Covid-19, ha incrementado debido a la parálisis de la economía mundial. Muchos perdieron sus empleos y al no contar con recursos económicos, tomaron la difícil decisión de retornar a Venezuela.



Según Víctor Bautista, secretario de Fronteras en Norte de Santander, en la actualidad existen cuatro flujos migratorios y cada uno requiere recursos, marco jurídico y atención en salud. Para él, el panorama no es alentador y expresa preocupación de cara a los próximos cuatro años.



(Le puede interesar: La pandemia que obligó a miles de venezolanos a regresar a su país)



“Nosotros no creemos que después de la pandemia la migración vaya a parar. Lo último que quisiera esta región es tener a cientos de venezolanos para arriba y para abajo sin una estabilidad. Esta situación está originando resistencias y susceptibilidades de la población local. También ciertas expresiones de xenofobia, muchas veces por parte de grupos ilegales que son muy peligrosas para enfrentar esta crisis migratoria”, expresó el funcionario.



Por su parte, un estudio realizado por las universidades Simón Bolívar (Colombia) y Católica Del Táchira (Venezuela) en unión con el Servicio Jesuita a Refugiados, reveló las dificultades de la población migrante venezolana en medio de la pandemia.



“Se ha incrementado la discriminación y estigmatización, están más expuestos a la violencia en todas sus manifestaciones: violencia de género, explotación, tráfico de personas y abusos. Esta lamentable situación los expone a riesgos tan graves como contraer la covid-19, como en el caso de los migrantes en condición de mendicidad, hacinados, sin poder comprar y usar el tapabocas, y sin agua para el aseo y lavado constante de las manos”, señala el documento.



(También: Las huellas que delataron a autores de cruenta masacre en la frontera)



Las autoridades en Norte de Santander aseguran que a diario cerca de 2.000 migrantes esperan retornar voluntariamente hacia Venezuela. Estas personas permanecen en tres lugares distintos, según el grado de vulnerabilidad y orden de llegada. Cada día arriban a Cúcuta y Villa del Rosario grupos entre 30 y 50 migrantes.





CÚCUTA