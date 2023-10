La historia del cementerio donde terminan decenas de migrantes que mueren en el Darién

La tumba más reciente del cementerio de Acandí, el pueblo donde inicia la travesía por el infierno del Tapón del Darién, tiene una particularidad, la palabra ‘Veneco’.



En este pueblo chocoano -dice ‘el Flaco’, como apodan al sepulturero del pueblo- la gente se muere de vieja, pero en tiempos recientes han llegado más cadáveres de lo habitual. “Ahora el cementerio se está llenando de migrantes, antes haitianos y ahora venezolanos. Algunos se mueren en la selva y otros se están colgando en el muelle”, es su conclusión.



(Le recomendamos leer: Así es el cruel tráfico de migrantes venezolanos por parte de mafias en el Darién)

'El Flaco' trabaja 3 veces a la semana. Le conviene porque ya con más de 60 años, un ojo que no le sirve por cataratas y por sus 110 kilogramos de peso, en contravía de su apodo, solo debe barrer un poco, arreglar algunas flores y espantar a los perros o gatos que merodean entre las tumbas. Un trabajo poco exigente, dice él, en parte porque las tumbas casi todas están en ruinas y casi a nadie le importan.



Lo difícil es cavar las tumbas de los muertos y en los últimos meses esa actividad ha tenido un repunte. Incluso, el olor a muertos ha regresado al camposanto.



(Lea también: Exclusivo: así opera el millonario negocio de migrantes VIP chinos que cruzan el Darién)

Morir por la libertad



Acandí es el último municipio al que llegan los migrantes venezolanos y haitianos antes de iniciar su recorrido por la selva. Después de haber vivido durante semanas o meses en la miseria en las playas de Necoclí y lograr reunir el dinero que necesitan para cruzar el Golfo de Urabá se topan con un nuevo reto que a veces se plantea insuperable.



Los migrantes llegan a un lugar conocido como el albergue, donde pueden ser retenidos durante días como una estrategia del grupo armado que controla la zona para que se queden sin dinero y tengan que aceptar pasar droga o hacer trabajos pesados durante los 8 días de recorrido en el Tapón del Darién.



(Lo invitamos a leer: La madre migrante que busca llevar a su niña genio al país de 'las oportunidades')

Facebook Twitter Linkedin

La mayoría de los migrantes sepultados en Acandí son náufragos haitianos, pero poco a poco van llegando más cuerpos de venezolanos. Foto: Jaiver Nieto / CEET

...le puse abajo ‘Veneco’, porque si algún día aparece la familia y lo quieren sacar de ahí ya sabemos quién es FACEBOOK

TWITTER

En la travesía por la selva deben cruzar ríos en cadenas humanas para que las corrientes no los arrastren y desaparezcan, deben lidiar con mosquitos con malaria, fiebre amarilla y dengue, tarántulas y serpientes venenosas.



Es ahí donde más suelen morir los migrantes que van en busca de cumplir el sueño americano, los que no son arrastrados por ríos, y desaparecen para siempre, se caen en barrancos, son asesinados por otros migrantes o los coyotes del ‘clan del Golfo’, sufren infecciones por heridas abiertas o caen por ataques de animales venenosos o que contagian enfermedades.



(Más: Capturan a banda que ayudaba a migrantes ilegales a entrar al país en canecas de basura)

Facebook Twitter Linkedin

Yefferson Jesús Fumero Martínez, uno de los migrantes venezolanos sepultados en Acandí. Foto: Duván Álvarez

La mayoría de estos migrantes muertos quedan en la selva, donde semanas después otros que pasan solo ven sus huesos y se alejan rápido por el desagradable olor o la impresión. Pero hay una menor parte que muere recién iniciado el recorrido y los coyotes les permiten a sus familiares o amigos que vayan con él que se regresen y lo lleven hasta el cementerio de Acandí.



“Este último murió nada más empezar el recorrido, me dijeron los familiares. Yo llegué ese día (10 de septiembre) a las 6 de la mañana y ya estaban en el tanatorio (ubicado al fondo del cementerio) preparando el cuerpo. Los amigos se fueron enseguida y no dijeron más nada, solo que se llamaba Yefferson Jesús Fumero Martínez”, cuenta ‘el Flaco’.



Ese día no había cómo cavar tumbas, así que utilizó una de las urnas que estaban vacías en el primer lote del cementerio, justo a tres pasos de las tumbas de otros 19 migrantes haitianos que han fallecido en naufragios y recorridos por la selva, tumbas señaladas con unas cruces de madera y sin nombres. A esos haitianos los enterró él mismo, pero desde que subió tanto de peso ya le cuesta más cavar.



“Lo metí en la urna y le hice la tapa en cemento con su nombre y le puse abajo ‘Veneco’, porque si algún día aparece la familia y lo quieren sacar de ahí ya sabemos quién es”, dice el sepulturero.



(Le recomendamos leer: El pueblo de Colombia donde algunos se vuelven millonarios con la tragedia de migrantes)

Un inesperado final en sus caminos



Pero no solo se están muriendo migrantes en la peligrosa selva, otros se mueren de desesperanza y desesperación.



Esas sensaciones las viven una vez que llegan al albergue y se dan cuenta de que migrar por el Darién no es como les decían sus amigos o veían en video de Tik Tok.



Se topan con que el dinero que tienen no les alcanza y deben someterse a las pretensiones de los criminales o que simplemente no son capaces de enfrentarse a la salvaje naturaleza, pero si ya están ahí no hay cómo salir, a no ser que paguen otra vez.



Tal cómo nos reveló un coyote, para salir del albergue hay que pagar y la cuota no es fija, depende de cuánto tenga el migrante en sus bolsillos. Además, si se fue de malagana más nunca podrá volver.



(Además: Migración Colombia dice no tener cifras de muertos o desaparecidos en Región del Darién)

Facebook Twitter Linkedin

Vista panorámica de Acandí, el último pueblo en Colombia por el que pasan los migrantes antes de cruzar la selva del Darién. Foto: Jaiver Nieto / CEET

El venezolano que sepultamos a finales de julio, antes del veneco este, fue porque se había colgado en el muelle. Y no era el primero... FACEBOOK

TWITTER

Es entonces cuando los migrantes, habiendo dejado casi todo lo que tenían para llegar hasta el albergue y luego dejar sus restos para poder salir, terminan por vivir en Acandí y muchos son rechazados por la comunidad, que ya tiene bastantes problemas económicos.



Es ahí cuando, en medio del desespero de estar en un pueblo donde la temperatura no baja de 34 grados celsius, la lluvia anega y empantana casi todas sus calles destapadas, y la comunidad no puede darles nada porque ni para ellos tienen; deciden acabar con su vida.



“El venezolano que sepultamos a finales de julio, antes del 'veneco' este, fue porque se había colgado en el muelle. Y no era el primero, últimamente está pasando cada vez más. Los pescadores los encuentran allá colgados y me llaman para que los recoja en la moto”, dice ‘el Flaco’.



(Más noticias del Darién: 'Colombia debe frenar a grupos armados que propician la migración ilegal en el Darién')

Facebook Twitter Linkedin

El Albergue está ubicado en zona rural de Acandí, y es el último paso obligado de los migrantes para cruzar el Darien. En este lugar les venden todo por dólares. Foto: Jaiver Nieto / CEET

Para él ya se ha convertido en algo natural, pero no deja de sorprender a los vecinos del cementerio que ‘el Flaco’ aparezca en su moto con un muerto como pasajero.



“Ese día no hubo nadie que lo preparara y lo enterré tal cual estaba. A él sí le hice su tumba para poder identificarlo como NN, como a los haitianos; y menos mal se me ocurrió hacerlo así porque a la semana aparecieron unos familiares que vinieron desde Venezuela y se lo llevaron. Me dijeron que él les avisó que estaba atrapado acá y que lo fueran a buscar, pero el muchacho no aguantó e hizo lo que hizo”, cierra el sepulturero.

DUVÁN ÁLVAREZ DE LAS SALAS

Enviado especial de EL TIEMPO

En X: @Duvan_AD