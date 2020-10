Incrementan control en trochas con Venezuela ante retorno de migrantes

Tras un Puesto de Mando Unificado en la frontera, presidido por el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, se tomaron medidas para controlar el ingreso de migrantes a Colombia. Al menos 700 soldados y 200 policías vigilarán los pasos ilegales que comunican con Venezuela.



Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, afirmó que la situación migratoria es grave.



"Hemos revisado temas complejos como la aglomeración de migrantes que han entrado a Colombia de manera irregular en medio de las restricción que tenemos por la covid-19 y con necesidades humanitarias para las cuales el departamento aún no está preparado, porque la frontera sigue cerrada", indicó el funcionario.



Los migrantes regresaron a Venezuela por la pandemia del covid-19, pero con las reaperturas económicas están regresando en busca de mejores condiciones de vida. Foto: Gobernación de Arauca

Bautista aseguró que elevó una solicitud a la Gobernación del Estado Táchira (Venezuela), con el fin de informar al Gobierno venezolano y a la ciudadanía que no pueden ingresar a territorio colombiano.



"No hay cruce autorizado de migrantes venezolanos hacia Colombia y no es conveniente que se trasladen hacia la frontera dado los temas humanitarios y sanitarios actuales", agregó.



La situación de los migrantes que se desplazan a pie ha encendido nuevamente las alarmas de las Alcaldías de Villa del Rosario, Pamplona y Cúcuta, las cuales han solicitado un trabajo articulado con la Policía, el Ejército Nacional y Migración Colombia.



Ante este panorama, el secretario de Gobierno de Norte de Santander, Juan Felipe Corzo, señaló que la Fuerza Pública aumentará las labores de control e inspección en las trochas.

"Los pasos están cerrados legalmente y vamos a garantizar que se haga un control efectivo para que logre disminuir esta problemática", precisó Corzo.



El general Marcos Pinto, comandante de la Segunda División del Ejército, afirmó que desde hace dos meses más de 700 soldados adelantan operaciones en el municipio fronterizo de Puerto Santander y en las veredas Vigilancia, Totumito y Banco de Arena, donde delinquen con mayor fuerza las bandas delincuenciales y grupos armados.



"Estas operaciones las vamos a seguir haciendo aquí en La Parada y Villa del Rosario. Ahora, con esta solicitud que hace el gobierno departamental; vamos a trabajar articuladamente con la Policía para reforzar los pasos fronterizos", afirmó el oficial.



Las trochas son las rutas alternas para cruzar la frontera, donde carreteros y grupos armados cobran desde 5.000 hasta 150.000 pesos colombianos por el paso.



Por su parte, el general Ramiro Castrillón Lara, comandante de la Policía de la Región Cinco, advirtió que trabajan en la individualización de personas que se lucran con el paso de los migrantes.

"Vamos a evitar que pasen por las trochas y le pedimos a las personas que nos informen para nosotros desplazar los controles a esos lugares. Todos sabemos que el control en un lugar genera que las personas intenten pasar por otro lugar y armen otra trocha", indicó Castrillón.



Según el Decreto 1297 de 2020 del Gobierno Nacional, el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres, marítimos y fluviales del país, se mantiene vigente hasta el próximo domingo 1 de noviembre.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA