Migrantes se regresan a Colombia tras recibir amenazas en Venezuela

Los habitantes de Puerto Santander y Boca de Grita (Venezuela) vivieron momentos de temor en la madrugada de este miércoles.



Más de 200 personas cruzaron hacia territorio colombiano, atemorizadas por las amenazas contra la población civil que circularon en un audio y los enfrentamientos entre grupos ilegales y autoridades venezolanas.

Esta situación generó un desplazamiento masivo de 200 habitantes de Boca de Grita (Venezuela), quienes cruzaron hacia Colombia y fueron atendidos en un coliseo de Puerto Santander, área metropolitana de Cúcuta.



En el audio, un subversivo se identifica como comandante del bloque 'José Gregorio Hernández' de 'los Rastrojos' y afirma que se enfrentarán a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).(Le recomendamos leer: La pandemia que obligó a miles de venezolanos a regresar a su país)

“Les pido a los habitantes que salgan del pueblo porque haremos una arremetida y no respondemos por los civiles que mueran. Durante 10 días pelearemos”, sentencia el presunto subversivo.



Beatriz Villamizar, quien abandonó su vivienda y corrió para refugiarse en casa de un familiar junto con su hijo de 11 años de edad, asegura: “Esas amenazas no son un juego, si lo dicen, es mejor prevenir y protegernos. La guerra es real y no hay que correr riesgos”.



La alcaldía de Puerto Santander habilitó un coliseo como albergue provisional para atender a 100 personas. La atención a las familias venezolanas se cumple siguiendo los protocolos sanitarios para evitar contagios de la covid-19.(Lea también: El misterio tras contagio de bebé con coronavirus en Cúcuta)

Los migrantes cruzaron hacia Colombia y fueron atendidos en un coliseo de Puerto Santander, área metropolitana de Cúcuta. Foto: Archivo Particular

Del lado colombiano, la Policía y el Ejército Nacional reforzaron la seguridad en el puente internacional La Unión y trochas para evitar que los enfrentamientos y hombres armados crucen hacia Colombia.



Un hecho similar se registró en el mes de febrero, cuando más de 500 personas abandonaron sus casas en Boca de Grita (Venezuela) por enfrentamientos en la frontera.



En esta región fronteriza hay presencia del Eln y los grupos armados 'los Pelusos' y ‘los Rastrojos’, que buscan el dominio de las rutas del narcotráfico y el contrabando.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA