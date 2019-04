Unidades móviles controlarán flujo irregular en frontera con Venezuela

El cierre de frontera del 23 de febrero, que Nicolás Maduro endureció con la instalación de contenedores sobre los puentes internacionales de Norte de Santander, ha desatado un flujo migratorio irregular a gran escala en esta zona limítrofe del país.

Tras una reunión presidida por la vicepresidente Martha Lucia Ramírez, con gremios y autoridades de Norte de Santander, Migración Colombia anunció una nueva estrategia para enfrentar este fenómeno: la creación del Puesto de Control Móvil Migratorio, una unidad que adelantará labores de caracterización y vigilancia sobre los pasos ilegales, más conocidos como ‘trochas’.

De acuerdo con la autoridad migratoria, este punto será acondicionado sobre uno de estas rutas clandestinas, en una carpa y tendrá el apoyo entre ocho y diez funcionarios de la institución, en compañía de la Policía, Dian y otros organismos gubernamentales, quienes podrán requerir documentos y ofrecer orientación a esta población.



“Este ejercicio es para controlar el flujo que entra y sale de nuestro país (…) El cierre de Venezuela, no solo ha hecho que venezolanos, sino colombianos estén ingresando por los sitios no autorizados. Esto es un gran riesgo tanto para estas personas, como para las autoridades, que no saben quiénes están entrando al territorio (…) Esta es la forma que hemos encontrado para hacer un efecto embudo, es decir que pasen por donde nosotros estamos para que no sean víctimas de quienes cobran el paso por las trochas”, precisó Christian Krüger Sarmiento, director de Migración Colombia.

En este momento la @ViceColombia @mluciaramirez se dirige a los medios de comunicación en Norte de Santander y entrega un balance acerca de las reuniones adelantadas con autoridades y congresistas de la región. pic.twitter.com/JHQXhNP8fG — Migración Colombia (@MigracionCol) 5 de abril de 2019

Este mecanismo, que será aprobado vía decreto, hace parte del paquete de medidas contemplado por el Gobierno Nacional para enfrentar esta crisis fronteriza y que será anunciado la próxima semana durante una visita del presidente Iván Duque.



El martes pasado, cuando se registró la avalancha de venezolanos por el puente internacional Simón Bolívar, que reventó el cerco de seguridad mantenido por la Guardia Nacional Bolivariana, las autoridades colombianas contabilizaron 44.000 ingresos y 56.000 salidas en un solo día, el pico más alto del flujo migratorio por este paso elevado desde el 23 de febrero.

Aunque la cifra ha disminuido, entre el miércoles y jueves, las mediciones para ambos sentidos oscilan diariamente entre 27.000 ingresos y 24.000 salidas, casi 10.000 personas menos del volumen de personas que se desplazaban a diario entre el área metropolitana de Cúcuta y las poblaciones fronterizas de San Antonio y Ureña.



CÚCUTA