El ‘renacer’ del cangrejo negro tras el devastador huracán Iota 

Con el devastador paso del huracán Iota por la isla de Providencia en noviembre del 2020, los ambientalistas temían lo peor para la época de migración del cangrejo negro que comienza en abril y se extiende hasta el mes de junio.

Pero contra todo pronóstico, cientos de los emblemáticos cangrejos negros sorprendieron a los habitantes de la isla en la madrugada del pasado domingo 18 de abril.



“Cuando pasó el huracán devastó toda esa zona (bosque seco tropical) que es el hábitat del cangrejo, pensamos que eso lo iba a afectar y con esta migración estamos dandonos cuenta que ellos superaron el Iota y eso puede ser por las madrigueras en las que se refugian”, indicó el director de la Corporación Ambiental Coralina, Arne Britton Gonzalez.



El cangrejo hembra debe bajar desde el bosque seco tropical hacia el mar, allí humedecen sus 90 mil huevos que carga cada ejemplar y luego regresan al bosque.

A los 15 días vuelven a emprender la misma travesía, esta vez, dejan a sus crías ya convertidas en larvas en el mar y regresan a refugiarse al bosque. Dos semanas después, las larvas ya un poco más maduras e independientes, regresan al bosque.

La migración se dio en la madrugada de este domingo 18 de abril. Foto: Suministrado por Coralina.

En medio de esa travesía, deben atravesar inminentes peligros como evitar ser aplastados por los carros y motos que pasan en la vía y huir de las otras especies que pueden devorarlos.



Solo entre el dos y el cuatro por ciento de esas crías, logran sobrevivir y regresar a ‘casa’ con sus madres.

“Estábamos preocupados porque no sabíamos cómo iba a ser el comportamiento de los cangrejos después del huracán pero el resultado ha sido bueno. Esperamos que esa migración continúe porque puede que solo sea esa cantidad que bajó el domingo, pero este es un primer paso”, indicó el Director de Coralina.



Pero a la preocupación también se le suma que en el pasado huracán, la Corporación Ambiental Coralina, encargada de velar por el cuidado de estos animales, perdió sus equipos con los que trataba de mantener a salvo a estos cangrejos.



“Fuimos damnificados del huracán, perdimos los equipos y también la infraestructura que teníamos en providencia y la Alcaldía que era un apoyo junto a la infantería y la policía, concentraron sus esfuerzos en la reconstrucción de la isla”, indicó Arne Britton Gonzalez.



Aunque no cuentan con los equipos que empleaban en esta época migratoria, se instalaron unos retenes en la vía para evitar que los vehículos aplasten a los cangrejos que están atravesando el lugar para llegar a completar este proceso.



Según cuenta el director de Coralina, a diferencia de los años anteriores, este año no se ha firmado el decreto que ordena a la empresa de energía apagar las luces de la zona donde migran los cangrejos ya que estas desorientan a los animales.



“Todavía el decreto no ha salido, estamos esperando, sin embargo, la reacción institucional fue buena y ya controlamos el paso vehícular en la zona”, puntualizó el director.



El año pasado, los cientos de cangrejos negros comenzaron a salir solo hasta el mes de mayo, “este año se anticipó y eso es un indicador nuevo que estaremos analizando, hay que mirar más a fondo de el por qué ya que hay una gran erosión en este sector”, finalizó el director de la Corporación Ambiental Coralina, Arne Britton Gonzalez.



