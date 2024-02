Colombia es el octavo país con más capturas de migrantes en Estados Unidos

La cifra de colombianos que ingresan irregularmente a los Estados Unidos continúa alarmando a las autoridades migratorias de ambos países. Solo en el mes de enero, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se ha registrado la llegada irregular de 7.998 personas de nacionalidad colombiana.



Esto significa que, en promedio, un total de 266 colombianos fueron capturados cada día a lo largo del primer mes del 2024.



Esta cifra posiciona a Colombia como la octava nacionalidad con mayores encuentros en las fronteras del país norteamericano.

Si bien esta cifra representa una disminución en un 20 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, la tendencia sigue siendo la misma.



Para colocar la situación en contexto, en enero de 2022 se registraron 4.328 colombianos arrestados en frontera estadounidense, y en el primer mes del 2021 tan solo se registraron 321, cifra que es más de 20 veces menor a la registrada en el primer mes del año en curso y que posisiona a Colombia entre los 10 países con más arrestos en la frontera de Estados Unidos.



Enero es uno de los meses donde las cifras muestran un menor ingreso irregular a la frontera estadounidense en comparación con los siguientes meses, pero este suele marcar un precedente sobre cómo seguirá la tendencia por el resto del año.



Y es que, a nivel general, la migración irregular hacia los Estados Unidos aumentó en comparación con 2023. Pasando de 209.151 capturados a 242.587 en enero de 2024.



La migración irregular a la frontera de este país norteamericano sigue generando alerta entre las autoridades federales y gubernamentales; aún más teniendo en cuenta la carrera por la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales de este 5 de noviembre, donde Donald Trump -con un fuerte discurso antimigrantes- es una de las figuras más llamativas para ocupar nuevamente ese cargo.

La presencia de migrantes colombianos la peligrosa selva del Darién creció un 214 por ciento durante 2023. Foto: AFP

Para John Alexander Sánchez, abogado especialista en temas migratorios, y activista en Nueva York de la migración para Latinoamérica con representación a la migración de colombianos, esta tendencia podría continuar por el resto del año, y más aún teniendo en cuenta una posible victoria de Trump.



“Esta tendencia va a aumentar y por una razón sencilla; Estados Unidos en este momento se encuentra en esta batalla electoral. La promesa que existe según las encuestas, es que posiblemente Donald Trump vaya a ganar, entonces se riega la historia de que el gobierno demócrata, en este momento en cabeza de Joe Biden, es más laxo con el inmigrante, entonces ciertas personas quieren aprovechar y entrar a los Estados Unidos de manera regular e irregular antes de que llegue un gobierno republicano que posiblemente vaya a ser más fuerte con el inmigrante”, sostiene el abogado.

Esta tendencia podría continuar por el resto del año, y más aún teniendo en cuenta la carrera por la presidencia, donde Donald Trump, con un discurso antimigrante, ocupa una alta intención de voto. Foto: Efe

Sin embargo, Sanchez aclara que este pensamiento es desacertado.



“Esto realmente no es cierto, pero esto es lo que se dice en los corrillos de los inmigrantes, en las historias de los inmigrantes que generalmente tienden a no pagar o no buscar un abogado, sino que solamente creen en el voz a voz de los coyotes o de las personas que eventualmente han entrado a los Estados Unidos”, agrega.



Estados Unidos ha fortalecido sus fronteras en los últimos meses. De hecho, el pasado 8 de febrero, este país informó que en casi 10 meses se han deportado a 530.000 migrantes que han entrado al país ilegalmente, una cifra "récord", según informó un funcionario del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Tropas de la Guardia Nacional de Texas vigilan a inmigrantes que cruzaron el Río Grande desde México. Foto: Getty Images/AFP

"Desde el 12 de mayo cuando se levantó la emergencia de salud pública en la frontera ya hemos repatriado más de 530.000 personas, un récord para este tiempo", afirmó el subsecretario de política fronteriza e inmigración del DHS, Blas Núñez-Neto, en una rueda de prensa. La gran mayoría "cruzaron la frontera suroeste, incluyendo más de 88.000 miembros de familias", añadió.



Y es que, pese a la carrera por la presidencia, el abogado especialista en política migratoria sostiene que una reforma en este ámbito es algo que está en la mira de ambos partidos.



“De hecho en este momento hay una reforma que es la ley de dignidad, que es bipartidista, es la única que parece que podría tener futuro. Pero recordemos que estamos en período electoral y debido a esto cada candidato quiere ser el que ponga en cabeza suya esta reforma pues se va a ganar un montón de votos porque le va a ayudar a 11 millones de personas a regularizarse en los Estados Unidos”, dice Sánchez.

Los migrantes que tomas caminos irregulares arriesgan su vida para intentar llegar a Estados Unidos. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

“Por el otro lado, Donald Trump, como principal figura del Partido Republicano, dice que de ganar entrará inmediatamente a cerrar la frontera y hacer la deportación masiva más grande de todos los tiempos”, agrega.



En lo que va del año fiscal, es decir, entre octubre de 2023 y enero de 2024, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha registrado un total de 57.135 ciudadanos colombianos capturados en las fronteras de los Estados Unidos.



De los 7.998 encuentros de colombianos en enero, la Oficina de Aduanas reporta que 4.983 son adultos que viajaban solos, 2.925 son individuos que hacen parte de una unidad familiar, y 77 son menores sin acompañamiento de ningún adulto.

Migrantes intentan llegar a los EE. UU. a través del Río Bravo. Foto: AFP

Asimismo, para el primer mes del 2024 Colombia ocupó el octavo lugar como las nacionalidades con mayores encuentros en la frontera. Los primeros países son Mexico, con 61.272 detenciones; Haití, con 23.723; Cuba, con 22.946; Guatemala, con 20.424; Venezuela con 16.566 personas, Nicaragua, con 9.794 y Honduras, con un total de 9.222 ciudadanos capturados en la frontera estadounidense.



Las autoridades migratorias esperan también que esta cifra aumente en los próximos meses, como ha ocurrido en los últimos dos años, los cuales han registrado un aumento de hasta más del doble con un pico máximo en el mes de mayo.



A lo largo del 2023 se registró un total de 140.091 ciudadanos colombianos capturados en las fronteras de los Estados Unidos.

Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO