Practique y mida su nivel de inglés en la cuarentena con este test

Este #MídaseAVer será la prueba que determinará sus conocimientos de inglés y sus habilidades en otro idioma.



El docente de inglés Oscar Fernando Abella fue quien diseñó una serie de preguntas que van a medir sus capacidades para entender el contexto de una conversación y determinar cuál es la respuesta adecuada para la situación planteada.

“Para esta prueba se debe aclarar que pese a que las razones detrás de las respuestas correctas que se encontraran en el test son de gramática, es importante entender que para responder esto no basta solo con conocer reglas gramaticales, sino practicando en contexto", explica Abella.



No dude en enviarle este test a sus amigos para saber quién es el que mejor domina el idioma inglés. Prepare su mente, tome asiento y mídase a ver.



¡Empecemos!

