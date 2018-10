Mídase a ver: ¿sabe cómo se pronuncian correctamente estas palabras?

Debido a su extensión, o también por la combinación de consonantes que tienen, muchas palabras son de difícil pronunciamiento en el español.

María Bernarda Espejo Olaja, profesional especializada del grupo de investigación de lingüística del Instituto Caro y Cuervo, señala que el poco frecuente uso de estas palabras, teniendo en cuenta que en su mayoría son términos técnicos, son parte principal de la causa por la que su pronunciación se dificulta.



"Estas palabras se usan con poca frecuencia, generalmente el ser humano tiene un léxico habitual y como estas palabras no son de uso común no estamos familiarizados porque al ser técnicas, no se utilizan”, señala la especialista.

Electroencefalografista (persona especializada en electroencefalografía), por ejemplo, cuenta con un nivel alto de dificultad ya que está compuesta por 23 letras y 13 consonantes.



“Se suele tener una memoria de las palabras, por lo que nuestro cerebro nos juega malas pasadas a la hora de encontrarnos con algunas combinaciones, por ejemplo vagabundo, mucha gente lo suele pronunciar como vagamundo”, explica.



Otra explicación de corte fonético se da cuando se cruzan en la misma palabra las consonantes R y L, como en paralelepípedo (poliedro de seis caras) o hasta pronunciando el nombre Carolina.

“A menudo escuchamos mal las palabras inicialmente y así quedan registradas, las que llevan X son de mayor dificultad, pues se debe hacer un esfuerzo para resaltar esta letra dentro de las palabras, como es el caso de desoxirribonucleico o extraordinario”, menciona Espejo Olaya.



Los malos hábitos, como por economía articulatoria pronunciar de cualquier forma y no hacer énfasis en la buena articulación de sonidos, suelen llevar a la sustitución de la pronunciación y es un factor a tener en cuenta si desea tener una correcta pronunciación de las palabras.



EL TIEMPO lo invita a que compruebe si conoce la pronunciación de las siguientes palabras. Cada punto tiene tres opciones de pronunciación, usted deberá escoger la correcta:

NACIÓN