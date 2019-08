¿Sabe qué tipo de trabajador es usted? averígüelo con este test

Para los colombianos conseguir trabajo formal en el país es difícil, aún más difícil mantenerlo. Ahora, escalar en una empresa y llegar a ser el jefe es un hito poco común pero no imposible.

Los tiempos modernos exigen que los altos ejecutivos de las más prestigiosas compañías sean un cóctel de conocimientos profundos y prácticos, aptitudes y actitudes para manejar personal y demostrar con más eficacia el buen desempeño que tienen en la empresa.



Así lo explica Olga Lucía Jaramillo Naranjo, miembro del Departamento de Emprendimiento y Management y la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte.



“El mercado laboral actual requiere de ejecutivos que combinen acertadamente sus habilidades gerenciales traducidas en conocimientos, aptitudes y actitudes que les permita dirigir exitosamente equipos de trabajo altamente efectivos y diversos”, precisa Jaramillo.

La investigadora apunta a que la base de todo es el autoconocimiento, es decir auto estima, realización, autonomía, confianza, motivación, resistencia a la frustración y al fracaso.



Con este principio, un empleado ejemplar en su esfuerzo por llegar a la cima podrá migrar a las habilidades de Liderazgo, trabajo en equipo, delegación, comunicación efectiva, planificación y gestión del conflicto, lo cual le permitirá dar un mejor manejo a su propia vida, además de mejores relaciones con otras personas, lo que se traduce en relaciones productivas y satisfactorias en el entorno laboral.



Según el la Oficina de Egresados de la Universidad del Norte, las habilidades que más buscan las empresas en sus egresados son, en este orden: análisis de la información, liderazgo y capacidad de proponer. Tres habilidades con las que coincide la Jaramillo, quien también afirma que este tipo de acciones son conductuales, es decir que todos podemos desarrollarlas, no es algo que haga parte de la personalidad de una persona.

Un empleado que no tenga paciencia y que no se adapte a los procesos de promociones que maneja la empresa, pocas veces va a agradar FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, hay que recalcar también dos defectos que un empleado ejemplar no puede tener, según el estudio realizado por la Uninorte con base en los comentarios realizados por las empresas que contratan a sus egresados.



“Las empresas suelen quejarse de los empleados que llegan a la compañía y quieren escalar demasiado rápido. Un empleado que no tenga paciencia y que no se adapte a los procesos de promociones que maneja la empresa, pocas veces va a agradar”, explicó Karen Chamié, directora de la Oficina de Egresados de la Universidad del Norte.



EL TIEMPO, bajo la asesoría de la investigadora Olga Jaramillo, desarrolló este test de personalidad para medir sus habilidades gerenciales, con el fin de que pueda conocer si usted está destinado a ser el jefe de la empresa donde labora, si es un jefe capaz o si tiene la madera para ser el as bajo la manga de su empresa para los negocios.

NACIÓN