MídaseAVer: ¿Sabe qué debe hacer en caso de un sismo?

¿Correr a un parque?, ¿pararse en el marco de la puerta?, ¿ubicarse al lado de un árbol? Mucho se habla de lo que se debe hacer en el momento de un sismo, pero ¿está realmente preparado para cuando se presente uno?

Este miércoles, a partir de las 9 de la mañana, se realizará en el país el Simulacro de Evacuación con el que las autoridades buscan fortalecer los planes de emergencia con la ciudadanía en caso de que se presente un evento natural y saber cómo reaccionar.



La directora técnica de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), Martha Calvache, señala que antes de saber qué hacer en el momento de un sismo, es necesario tener un plan y evaluar cómo se encuentra el lugar en el que habita, o los puntos que frecuenta.

“Es importante mirar que no haya objetos pesados instalados en partes altas, como materas o bibliotecas con algún adorno o sobre las camas”, resalta.



Además, se recomienda hacer un análisis con vecinos o compañeros de trabajo, para determinar si es más seguro salir a campo abierto o quedarse al interior de la casa o el lugar de trabajo.



“Es un tema de ingeniería, pero hay ciertos puntos que son más seguros dependiendo de la casa o el apartamento, eso es necesario mirarlo antes y hacer un plan de evacuación. Ahora, afuera hay que mirar si no hay postes de energía, puntos de gas o cables de alta tensión”, dice Calvache.



En caso de que sea habitante de una zona costera, autoridades recomiendan, en caso de un sismo fuerte, no esperar la llegada de autoridades, sino establecer brigadas con los vecinos y ubicar una parte alta, pues en zonas como el Pacífico colombiano la alerta de un tsunami es más fuerte en caso de temblores.

Por último, geográficamente, regiones como las cordilleras, la costa Pacífica y el Caribe son más propensos a eventos sísmicos. No obstante, no es posible predecir el día o la hora exacta de un sismo, por lo que se recomienda no creer en la difusión de cadenas que traen hasta la hora en la que ocurrirá un sismo.



Ahora, con las recomendaciones del SGC, lo invitamos a elaborar este test para saber qué tan preparado está para actuar en el momento de un sismo.

NACIÓN